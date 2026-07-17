· Αργεντινή · Ισπανία

Μουντιάλ 2026: Έντονος προβληματισμός λόγω του καπνού που έχει σκεπάσει το γήπεδο του τελικού!

Βίντεο που έχει δει το φως της δημοσιότητας δείχνει τον ουρανό πάνω από το στάδιο να έχει γίνει πορτοκαλί, ενώ ο καπνός έχει κάνει την ατμόσφαιρα αποπνικτική

Μουντιάλ 2026: Έντονος προβληματισμός λόγω του καπνού που έχει σκεπάσει το γήπεδο του τελικού!
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Περισσότερες από 800 φωτιές μαίνονται σε ολόκληρο τον Καναδά, με τον καπνό από τις πυρκαγιές να έχει καλύψει μέχρι και το στάδιο «MetLife Stadium» του Νιού Τζέρσεϊ, όπου θα διεξαχθεί ο τελικός του Μουντιάλ το βράδυ της Κυριακής, ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή.

Βίντεο που έχει δει το φως της δημοσιότητας δείχνει τον ουρανό πάνω από το στάδιο να έχει γίνει πορτοκαλί, ενώ ο καπνός έχει κάνει την ατμόσφαιρα αποπνικτική.

Δείτε το βίντεο:

https://www.instagram.com/reel/Da3nBTDF-y9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Το πρόγραμμα Δείκτης Ποιότητας Αέρα των ΗΠΑ⁣⁣ (Air Quality Index) έχει εκδώσει προειδοποιήσεις για την ποιότητα του αέρα στην περιοχή χαρακτηρίζοντας την «πολύ επιβλαβή», αν και, σύμφωνα με τοπικούς μετεωρολόγους, το Σαββατοκύριακο θα υπάρξουν βροχοπτώσεις που θα βελτιώσουν τις συνθήκες.

Παρόλα αυτά το στάδιο παραμένει υπό στενή παρακολούθηση, με τις αρμόδιες αρχές να ελέγχουν συνεχώς τις συνθήκες που επικρατούν. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει το ενδεχόμενο αλλαγής του προγράμματος σε περίπτωση επιδείνωσης της κατάστασης, η FIFA δεν έχει εκδώσει κάποια επίσημη δήλωση.

COMMENTS
LATEST NEWS
18:40 GREEK BASKET LEAGUE

Ρόμπινσον Ερλ: «Τιμή μου να παίξω για τον Άρη – Με κέρδισε το όραμα των Σπανούλη και Ζήση»

18:22 EUROLEAGUE

«Καίγεται» να φύγει από τη Ρεάλ Μαδρίτης ο Μάριο Χεζόνια

18:14 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Συμφωνία με Σαμσούνσπορ για Φαν Ντρόγκελεν – Άμεσα στην Αθήνα ο παίκτης

17:50 NBA

Αντετοκούνμπο σε δημοσιογράφο: «Της είπα ψέματα ότι δεν την συμπαθώ!» – Η ατάκα στα ελληνικά

17:29 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Για πάντα στη Λίβερπουλ ο Σόμποσλαϊ: Υπέγραψε νέο συμβόλαιο μέχρι το 2031

17:17 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Έντονος προβληματισμός λόγω του καπνού που έχει σκεπάσει το γήπεδο του τελικού!

17:05 GREEK BASKET LEAGUE

ΠΑΟΚ: Η μέρα και η ώρα παρουσίασης του Τζέντι Όσμαν

16:41 SUPER LEAGUE

«Βόμβα» από τον προπονητή της Χαλ: «Κλεισμένος κατά 95% ο Τζολάκης - Τον περιμένω την άλλη εβδομάδα»

16:34 EUROLEAGUE

Σημαντική ενίσχυση για τη Ρεάλ: Ανακοίνωσε τον Καμπαρό

16:04 OPINION

Μεγάλη απώλεια και μάξιμουμ κέρδος με Πινέδα, αλλά το πραγματικό στοίχημα έρχεται τώρα για την ΑΕΚ!

16:02 SUPER LEAGUE

Ανακοίνωσε Φουρτάδο ο Βόλος

15:51 MVP

Παραδόξως ο Κάιλ Κούζμα έκανε την πιο "down to earth" δήλωση της χρονιάς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας