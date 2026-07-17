Για πάντα στη Λίβερπουλ ο Σόμποσλαϊ: Υπέγραψε νέο συμβόλαιο μέχρι το 2031

Την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Ντόμινικ Σόμποσλαϊ ανακοίνωσε η Λίβερπουλ, με τον Ούγγρο μέσο να υπογράφει νέο συμβόλαιο έως το 2031 με την ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ.

Οι «reds» έστειλαν ηχηρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, φροντίζοντας να ανταμείψουν τον 25χρονο για την εντυπωσιακή περσινή του σεζόν, κατά την οποία αποτέλεσε το απόλυτο παράδειγμα προς μίμηση.

Με αυξημένες απολαβές και συμβόλαιο που εκτείνεται έως το καλοκαίρι του 2031, ο Σόμποσλαϊ ξεκαθάρισε από την πρώτη στιγμή της παρουσίασής του ότι η νοοτροπία του παραμένει αδιαπραγμάτευτη: ήρθε και μένει στη Λίβερπουλ μόνο για την κορυφή.

Ο ίδιος, φανερά ενθουσιασμένος, χαρακτήρισε τη μέρα της υπογραφής ως την πιο σημαντική της καριέρας του, δίνοντας μια υπόσχεση τίτλων στους οπαδούς της ομάδας:

«Όταν υπέγραψα για πρώτη φορά, είπα ότι θέλω να κερδίσω τα πάντα και αυτό δεν έχει αλλάξει στο ελάχιστο. Θέλω να κατακτήσουμε κάθε εγχώριο τίτλο στην Αγγλία, αλλά και το Champions League!»