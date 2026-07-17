«Καίγεται» να φύγει από τη Ρεάλ Μαδρίτης ο Μάριο Χεζόνια

Ο Μάριο Χεζόνια δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης, αυτό όμως δεν σημαίνει πως η νέα σεζόν θα τον βρει εκεί. Ο Κροάτης φόργουορντ έχει κάνει ξεκάθαρο στη «βασίλισσα» πως θέλει να φύγει από την ομάδα, κάτι που υποστηρίζει και η «Marca» σε σχετικό δημοσίευμά της.

Στο συμβόλαιό του προβλέπεται ΝΒΑ out ύψους 850.000 ευρώ. Αν βρεθεί ομάδα των ΗΠΑ να δώσει αυτό το ποσό, τότε ο Χεζόνια αμέσως θα αποχωρήσει. Όμως, ως τώρα κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει.

Το ισπανικό δημοσίευμα, πάντως, ξεκαθαρίζει πως ο Χεζόνια προτιμά να φύγει ακόμη και σε άλλη ομάδα της Ευρώπης, απ’ το να μείνει στη Ρεάλ. Τονίζεται πως η Ντουμπάι είναι βασική υποψήφια να πληρώσει buy out για τον παίκτη, ενώ λόγω πληροφοριών απ’ την Τουρκία στο... παιχνίδι μπαίνει και η Αναντόλου Έφες.

Η «Marca», χωρίς να αναφέρει πουθενά πως υπάρχει θέμα έστω ως φημολογία, κάνει αναφορά και στον Παναθηναϊκό. Κυρίως με αφορμή τη δήλωση του Γκέρσον Γιαμπουσέλε, αναφορικά με τα συνθήματα που τραγουδούσε ο Κροάτης. Φυσικά το «τριφύλλι» στις θέσεις των φόργουορντ είναι γεμάτο μετά και τις ηχηρές μεταγραφές που έκανε.