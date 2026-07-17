· Ρεάλ Μαδρίτης

«Καίγεται» να φύγει από τη Ρεάλ Μαδρίτης ο Μάριο Χεζόνια

Δημοσίευμα της «Marca» θέλει τον Κροάτη να ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, καθώς δεν επιθυμεί την παραμονή του στην ισπανική πρωτεύουσα. 

«Καίγεται» να φύγει από τη Ρεάλ Μαδρίτης ο Μάριο Χεζόνια
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Ο Μάριο Χεζόνια δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης, αυτό όμως δεν σημαίνει πως η νέα σεζόν θα τον βρει εκεί. Ο Κροάτης φόργουορντ έχει κάνει ξεκάθαρο στη «βασίλισσα» πως θέλει να φύγει από την ομάδα, κάτι που υποστηρίζει και η «Marca» σε σχετικό δημοσίευμά της.

Στο συμβόλαιό του προβλέπεται ΝΒΑ out ύψους 850.000 ευρώ. Αν βρεθεί ομάδα των ΗΠΑ να δώσει αυτό το ποσό, τότε ο Χεζόνια αμέσως θα αποχωρήσει. Όμως, ως τώρα κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει.

Το ισπανικό δημοσίευμα, πάντως, ξεκαθαρίζει πως ο Χεζόνια προτιμά να φύγει ακόμη και σε άλλη ομάδα της Ευρώπης, απ’ το να μείνει στη Ρεάλ. Τονίζεται πως η Ντουμπάι είναι βασική υποψήφια να πληρώσει buy out για τον παίκτη, ενώ λόγω πληροφοριών απ’ την Τουρκία στο... παιχνίδι μπαίνει και η Αναντόλου Έφες.

Η «Marca», χωρίς να αναφέρει πουθενά πως υπάρχει θέμα έστω ως φημολογία, κάνει αναφορά και στον Παναθηναϊκό. Κυρίως με αφορμή τη δήλωση του Γκέρσον Γιαμπουσέλε, αναφορικά με τα συνθήματα που τραγουδούσε ο Κροάτης. Φυσικά το «τριφύλλι» στις θέσεις των φόργουορντ είναι γεμάτο μετά και τις ηχηρές μεταγραφές που έκανε.

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