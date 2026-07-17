Ρόμπινσον Ερλ: «Τιμή μου να παίξω για τον Άρη – Με κέρδισε το όραμα των Σπανούλη και Ζήση»

Παίκτης του Άρη είναι για τα επόμενα δύο χρόνια οΤζερεμάια Ρόμπινσον Ερλ, με τον πρώην NBAερ να μην κρύβει την ανυπομονησία του για τη νέα σελίδα που ανοίγει στην καριέρα του, την πρώτη εκτός ΗΠΑ.

Στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Άρη, ο 26χρονος φόργουορντ κατέθεσε τις πρώτες σκέψεις του για το νέο κεφάλαιο της μπασκετικής σταδιοδρομίας του.

«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος για την ευκαιρία που έχω να γίνω παίκτης του ΑΡΗ Betsson. Μετά από πέντε σεζόν στο ΝΒΑ, έψαχνα να βρω την ιδανική κατάσταση για να συνεχίσω να εξελίσσομαι ως παίκτης, να ανταγωνιστώ στο υψηλότερο επίπεδο και να αποτελέσω κομμάτι μιας κατάστασης που αξίζει. Από τις συζητήσεις μου με την ομάδα, έγινε ξεκάθαρο ότι ο ΑΡΗΣ Betsson έχει ένα μεγάλο όραμα και είναι τιμή μου να αποτελέσω μέλος αυτού του κλαμπ και της πόλης της Θεσσαλονίκης», τονίζει.

Η φετινή θα είναι η πρώτη παρουσία σου στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Τι περιμένεις και τι γνωρίζεις για τις διαφορές μεταξύ ευρωπαϊκού και αμερικανικού μπάσκετ;

«Ενώ αυτή θα είναι η πρώτη επαγγελματική σεζόν μου στην Ευρώπη, είχα την ευκαιρία να πάρω μία γεύση από το ευρωπαϊκό μπάσκετ μέσω της Εθνικής των ΗΠΑ. Επίσης, είχα την ευκαιρία να παίξω μαζί και εναντίον πολλών Ευρωπαίων παικτών στην καριέρα μου στο ΝΒΑ. Πάντα σεβόμουν το στιλ του μπάσκετ που παίζεται εδώ, την έμφαση που δίνεται στα βασικά του αθλήματος, στην κίνηση της μπάλας, στη σκληράδα, στην ομαδική εκτέλεση. Είμαι ενθουσιασμένος για την πρόκληση και ανυπόμονος να προσαρμοστώ, ενώ θα φέρνω και τη δική μου εμπειρία και το IQ για να βοηθήσω με όποιον τρόπο μπορώ την ομάδα να κερδίζει».

Από τη στιγμή που ξεκίνησαν οι συζητήσεις με τον ΑΡΗ Betsson, τι έμαθες για την ομάδα, για την κληρονομιά της, τους τίτλους, τους φιλάθλους της;

«Όσα περισσότερα μάθαινα, τόσο μεγάλωνε ο ενθουσιασμός μου. Είναι μια ομάδα με εκπληκτική ιστορία, υπερήφανη παράδοση, με μία από τις πιο παθιασμένες ομάδες φιλάθλων στην Ευρώπη. Μπορείς να νιώσεις πόσα σημαίνει αυτός ο οργανισμός για τη Θεσσαλονίκη. Το να αποτελείς κομμάτι αυτού του κλαμπ, με τέτοια ιστορία, είναι προνόμιο και θέλω να κάνω ό,τι μπορώ για να τιμήσω κάθε στιγμή που θα μπαίνω σ’ αυτό το γήπεδο».

Τι συζητήσατε με τον Βασίλη Σπανούλη και τον Νίκο Ζήση για τους στόχους και το όραμα της ομάδας, αλλά και για τον δικό σου ρόλο σ’ αυτήν;

«Οι συζητήσεις μας ήταν ένας βασικός λόγος που ένιωσα ότι αυτή είναι η σωστή επιλογή για μένα. Ο κόουτς Σπανούλης και ο Νίκος Ζήσης μου ανέλυσαν ένα σαφές όραμα για το πού μπορεί να φτάσει η ομάδα και εκτίμησα το πώς αξιολογούν το πόσο ανταγωνιστικοί μπορούμε να είμαστε, τη σημασία του να παίζουμε ως ομάδα και του να χτίσουμε μία νοοτροπία νικητή. Πιστεύουν στην πληθωρικότητά μου και τη θέλησή μου να κάνω ό,τι χρειάζεται η ομάδα. Αυτό «κουμπώνει» τέλεια με τον τρόπο που πάντα προσέγγιζα το παιχνίδι κάνοντας όλα αυτά τα «μικρά» πράγματα στο παρκέ».

Οι φίλαθλοι του ΑΡΗ Betsson είναι ενθουσιασμένοι με την έλευσή σου. Ποιο μήνυμα θέλεις να τους στείλεις;

«Σε όλους τους φίλους του ΑΡΗ Betsson: Ευχαριστώ για το θερμό καλωσόρισμα που ήδη μου έχετε επιφυλάξει. Ανυπομονώ να ζήσω την ατμόσφαιρα στη Θεσσαλονίκη και να εκπροσωπήσω αυτό το κλαμπ. Υπόσχομαι να δώσω ό,τι έχω κάθε μέρα, με ενέργεια, σκληράδα, και πάνω απ’ όλα ομαδικό πνεύμα. Εκτός παρκέ, επίσης ανυπομονώ να μάθω την οικογένεια του ΑΡΗ Betsson, γιατί πιστεύω ότι το μπάσκετ αφορά στο χτίσιμο προσωπικών σχέσεων, στον ίδιο βαθμό που αφορά και στο να κερδίζεις αγώνες. Η πίστη μου, μου έμαθε να βοηθώ τους ανθρώπους δίπλα μου όπου κι αν είμαι και εύχομαι να δημιουργήσω ένα θετικό αντίκτυπο εντός κι εκτός παρκέ. Θα σας δω όλους πολύ σύντομα και ανυπομονώ να ξεκινήσουμε τη δουλειά».