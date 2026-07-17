Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το φιλικό κόντρα στη Φορτούνα Σιτάρντ - Βασικός ο Ζότα Σίλβα
Δείτε την ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το τρίτο φιλικό παιχνίδι επί ολλανδικού εδάφους κόντρα στη Φορτούνα Σιτάρντ.
Το τρίτο του φιλικό στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας δίνει ο Ολυμπιακός, αντιμετωπίζοντας την Φορτούνα Σιτάρντ (17/7, 19:30) στην Ολλανδία.
Λίγη ώρα πριν τη σέντρα της αναμέτρησης, έγινε γνωστή και η ενδεκάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τον Βάσκο τεχνικό να συμπεριλαμβάνει στο βασικό του σχήμα για πρώτη φορά τον νεοαποκτηθέντα Ζότα Σίλβα.
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Στουρνάρας, Ορτέγκα, Κάρμο, Κουτσίδης, Σιώζιος, Σιπιόνι, Φίλης, Μαρτίνς, Αντρέ Λουίζ, Ζότα Σίλβα, Μασούρας