Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το φιλικό κόντρα στη Φορτούνα Σιτάρντ - Βασικός ο Ζότα Σίλβα

Το τρίτο του φιλικό στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας δίνει ο Ολυμπιακός, αντιμετωπίζοντας την Φορτούνα Σιτάρντ (17/7, 19:30) στην Ολλανδία.

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα της αναμέτρησης, έγινε γνωστή και η ενδεκάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τον Βάσκο τεχνικό να συμπεριλαμβάνει στο βασικό του σχήμα για πρώτη φορά τον νεοαποκτηθέντα Ζότα Σίλβα.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Στουρνάρας, Ορτέγκα, Κάρμο, Κουτσίδης, Σιώζιος, Σιπιόνι, Φίλης, Μαρτίνς, Αντρέ Λουίζ, Ζότα Σίλβα, Μασούρας