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Κινείται για Ορτέγκα ο Ολυμπιακός

Την περίπτωση του Στεφάν Ορτέγκα «τσεκάρει» ο Ολυμπιακός, με τον 33χρονο τερματοφύλακα να κυκλοφορεί ελεύθερος μετά το πέρασμά του από τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Κινείται για Ορτέγκα ο Ολυμπιακός
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Κοντά σε μια σπουδαία μεταγραφή βρίσκεται ο Ολυμπιακός, καθώς εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του 33χρονου πολύπειρου τερματοφύλακα, Στέφαν Ορτέγκα, ο οποίος κυκλοφορεί ελεύθερος.

Οι εξελίξεις αναμένονται ραγδαίες στο θέμα του τερματοφύλακα για τους «ερυθρόλευκους», μετά και την αποκάλυψη του προπονητή της Χαλ, ο οποίος δήλωσε πως η μεταγραφή του Κωνσταντή Τζολάκη στην αγγλική ομάδα είναι «κλεισμένη» κατά 95%.

Οι Πειραιώτες βγήκαν αμέσως στην αγορά για τον αντικαταστάτη του, φέρνοντας στο προσκήνιο την εξαιρετική περίπτωση του έμπειρου Γερμανού γκολκίπερ.

Ο Ορτέγκα έμεινε πρόσφατα ελεύθερος από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, με τη φανέλα της οποίας κατέγραψε γεμάτη σεζόν σε Europa και Premier League. Φυσικά, ο έμπειρος πορτιέρε «έχτισε» το όνομά του στο κορυφαίο επίπεδο κατά την πολυετή παρουσία του στη Μάντσεστερ Σίτι, όπου μέτρησε συνολικά 54 εμφανίσεις, κρατώντας 23 φορές ανέπαφη την εστία του.

Στο παρελθόν, έχει αποτελέσει εμβληματική φιγούρα της Αρμίνια Μπίλεφελντ με 220 συμμετοχές, ενώ έχει αγωνιστεί επίσης στο Μόναχο 1860.

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