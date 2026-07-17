Ανακοίνωσε Φουρτάδο ο Βόλος

Στην Ελλάδα για λογαριασμό του Βόλου θα επιστρέψει ο Γκουστάβο Φουρτάδο, με την ομάδα της Μαγνησίας να ανακοινώνει την απόκτηση του 25χρονου Βραζιλιάνου με την μορφή δανεισμού από την ρωσική Κράσνονταρ.

Στο παρελθόν, ο Φουρτάδο έχει αγωνιστεί σε Παναθηναϊκό Β' και Λαμία, ενώ τη σεζόν που μας πέρασε κατέγραψε συνολικά 20 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό ένα γκολ και τρεις ασίστ σε 828' λεπτά συμμετοχής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την απόκτηση του 25χρονου Βραζιλιάνου μεσοεπιθετικού Gustavo Furtado με τη μορφή δανεισμού από την Κράσνονταρ με οψιόν αγοράς.

Ο Gustavo Furtado αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Βόλο και εν συνεχεία μετέβη στην Πορταριά όπου ενσωματώθηκε με την υπόλοιπη ομάδα.

Ο Gustavo Furtado είναι γνώστης του Ελληνικού ποδοσφαίρου κυρίως από το πέρασμά του από τη Λαμία (2024-25), ενώ έχει αγωνιστεί και στον Παναθηναϊκό Β’.

Την περσινή περίοδο ο Gustavo Furtado αγωνίστηκε 14 φορές με τη φανέλα της Κράσνονταρ, ενώ είχε και 6 συμμετοχές με τη Σότσι στην οποία είχε παραχωρηθεί δανεικός στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος.

Η ΠΑΕ Βόλος καλωσορίζει τον Gustavo Furtado στην οικογένεια της