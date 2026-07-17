Ανακοίνωσε Φουρτάδο ο Βόλος

Στον Βόλο με τη μορφή δανεισμού θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γκουστάβο Φουρτάδο, όπως ανακοίνωσε η ομάδα της Μαγνησίας.

Ανακοίνωσε Φουρτάδο ο Βόλος
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην Ελλάδα για λογαριασμό του Βόλου θα επιστρέψει ο Γκουστάβο Φουρτάδο, με την ομάδα της Μαγνησίας να ανακοινώνει την απόκτηση του 25χρονου Βραζιλιάνου με την μορφή δανεισμού από την ρωσική Κράσνονταρ.

Στο παρελθόν, ο Φουρτάδο έχει αγωνιστεί σε Παναθηναϊκό Β' και Λαμία, ενώ τη σεζόν που μας πέρασε κατέγραψε συνολικά 20 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό ένα γκολ και τρεις ασίστ σε 828' λεπτά συμμετοχής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την απόκτηση του 25χρονου Βραζιλιάνου μεσοεπιθετικού Gustavo Furtado με τη μορφή δανεισμού από την Κράσνονταρ με οψιόν αγοράς.

Ο Gustavo Furtado αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Βόλο και εν συνεχεία μετέβη στην Πορταριά όπου ενσωματώθηκε με την υπόλοιπη ομάδα.

Ο Gustavo Furtado είναι γνώστης του Ελληνικού ποδοσφαίρου κυρίως από το πέρασμά του από τη Λαμία (2024-25), ενώ έχει αγωνιστεί και στον Παναθηναϊκό Β’.

Την περσινή περίοδο ο Gustavo Furtado αγωνίστηκε 14 φορές με τη φανέλα της Κράσνονταρ, ενώ είχε και 6 συμμετοχές με τη Σότσι στην οποία είχε παραχωρηθεί δανεικός στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος.

Η ΠΑΕ Βόλος καλωσορίζει τον Gustavo Furtado στην οικογένεια της

https://www.instagram.com/p/Da5KDBDOgoM/
COMMENTS
LATEST NEWS
16:41 SUPER LEAGUE

«Βόμβα» από τον προπονητή της Χαλ: «Κλεισμένος κατά 95% ο Τζολάκης - Τον περιμένω την άλλη εβδομάδα»

16:34 EUROLEAGUE

Σημαντική ενίσχυση για τη Ρεάλ: Ανακοίνωσε τον Καμπαρό

16:04 OPINION

Μεγάλη απώλεια και μάξιμουμ κέρδος με Πινέδα, αλλά το πραγματικό στοίχημα έρχεται τώρα για την ΑΕΚ!

16:02 SUPER LEAGUE

Ανακοίνωσε Φουρτάδο ο Βόλος

15:51 MVP

Παραδόξως ο Κάιλ Κούζμα έκανε την πιο "down to earth" δήλωση της χρονιάς

15:20 EUROLEAGUE

Φενέρμπαχτσε: Επίσημα παίκτης της ο Ουίλ Κλάιμπερν

14:52 GREEK BASKET LEAGUE

Μαρούσι: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Λεωνίδα Κασελάκη

14:21 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Εντυπωσιασμένος στην πρώτη του επίσκεψη στο T-Center ο Γιαμπουσέλε

14:19 OPINION

Τι άλλο θα κάνει η FIFA για να κάνει το soccer... football;

14:03 BET ON

Ο μεγάλος τελικός Ισπανία-Αργεντινή με ενισχυμένες αποδόσεις από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

13:42 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Ευχάριστα νέα για Ντέσερς, σε φουλ ρυθμούς ο Πελίστρι

13:40 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Από το Μπουένος Άιρες μέχρι τη Βηρυτό - Ένα ατελείωτο πάρτι για την Αργεντινή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας