Αναχώρησε για Ολλανδία η Κηφισιά (pics)

Η προετοιμασία της Κηφισιάς μπαίνει στην πιο απαιτητική της φάση, καθώς η ομάδα αναχωρεί τη Δευτέρα 20 Ιουλίου με προορισμό το Ντόρβερτ της Ολλανδίας, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο εξωτερικό, η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο θα δώσει τέσσερα φιλικά παιχνίδια απέναντι σε συλλόγους από το Βέλγιο και την Ολλανδία, με στόχο να βελτιώσει τον βαθμό ετοιμότητάς της.

Η αρχή θα γίνει στις 22 Ιουλίου απέναντι στη Λα Λουβιέρ, ενώ στις 25 Ιουλίου θα ακολουθήσει η αναμέτρηση με τη Ντε Γκράαφσαπ.

Στις 29 Ιουλίου η Κηφισιά θα αντιμετωπίσει τη βελγική Βέστερλο, ενώ το τελευταίο φιλικό επί ολλανδικού εδάφους είναι προγραμματισμένο για τις 2 Αυγούστου απέναντι στη Βάαλβαϊκ.

Η ομάδα των βορείων προαστίων θα δώσε ακόμη ένα δυνατό φιλικό τεστ, αντιμετωπίζοντας τον ΑΠΟΕΛ το Σάββατο 8 Αυγούστου, στο τελευταίο παιχνίδι της προετοιμασίας πριν από την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων.