· Κηφισιά

Αναχώρησε για Ολλανδία η Κηφισιά (pics)

Στην Ολλανδία η Κηφισιά για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της.

Αναχώρησε για Ολλανδία η Κηφισιά (pics)
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η προετοιμασία της Κηφισιάς μπαίνει στην πιο απαιτητική της φάση, καθώς η ομάδα αναχωρεί τη Δευτέρα 20 Ιουλίου με προορισμό το Ντόρβερτ της Ολλανδίας, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο εξωτερικό, η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο θα δώσει τέσσερα φιλικά παιχνίδια απέναντι σε συλλόγους από το Βέλγιο και την Ολλανδία, με στόχο να βελτιώσει τον βαθμό ετοιμότητάς της.

Η αρχή θα γίνει στις 22 Ιουλίου απέναντι στη Λα Λουβιέρ, ενώ στις 25 Ιουλίου θα ακολουθήσει η αναμέτρηση με τη Ντε Γκράαφσαπ.

Στις 29 Ιουλίου η Κηφισιά θα αντιμετωπίσει τη βελγική Βέστερλο, ενώ το τελευταίο φιλικό επί ολλανδικού εδάφους είναι προγραμματισμένο για τις 2 Αυγούστου απέναντι στη Βάαλβαϊκ.

Η ομάδα των βορείων προαστίων θα δώσε ακόμη ένα δυνατό φιλικό τεστ, αντιμετωπίζοντας τον ΑΠΟΕΛ το Σάββατο 8 Αυγούστου, στο τελευταίο παιχνίδι της προετοιμασίας πριν από την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

https://www.instagram.com/p/DbBJ2dSDKSr/
COMMENTS
LATEST NEWS
23:43 SUPER LEAGUE 2

Πανσερραϊκός: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Βαρσάμη

23:27 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Στην αποστολή της Χάποελ Μπερ Σεβά ο Κάνγκουα για το ματς με τη Βίκινγκουρ

23:02 EUROLEAGUE

Αποχαιρέτησε τον Όσμαν ο Λεσόρ: «Σου εύχομαι τα καλύτερα αδερφέ μου»

22:41 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Η FIFA ξεκινάει έρευνα κατά της Αργεντινής για τα επεισόδια στον τελικό

22:32 NBA

«Βόμβα» από την Ισπανία: «Ο Χεζόνια ενημέρωσε τη Ρεάλ πως αποχωρεί για το NBA»

22:10 SUPER LEAGUE 2

Super League 2: Καλύτερος προπονητής στο Νότο ο Χριστοφιλέας

21:37 SUPER LEAGUE

Αναχώρησε για Ολλανδία η Κηφισιά (pics)

21:06 EUROLEAGUE

Ομπράντοβιτς για τη φωτογραφία με Διαμαντίδη: «Από τις καλύτερες της καριέρας μου»

20:54 MUNDIAL

Η ξεχωριστή ανάρτηση του Μέσι μετά τον τελικό του Μουντιάλ: «Ο πόνος είναι τεράστιος»

20:38 SUPER LEAGUE

Φαν Ντρόγκελεν: «Μεγάλη τιμή ο Παναθηναϊκός – Θα δώσω τα πάντα για την ομάδα»

20:34 ΣΠΟΡ

Παρέμεινε στον Ολυμπιακό ο Αλαφραγκής

20:06 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

Ισραηλινός δημοσιογράφος στο Onsports: «Ο Κάνγκουα έχει δίψα, μπορεί να εξελιχθεί σε ηγέτη της ΑΕΚ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας