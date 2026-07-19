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Στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο Όσμαν (pics)

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το απόγευμα της Κυριακής (19/7) ο Τζέντι Όσμαν, με την άφιξή του να προκαλεί πανικό στις τάξεις των φίλων του ΠΑΟΚ που περίμεναν στο Αεροδρόμιο Μακεδονία.

Στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο Όσμαν (pics)
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Παρά τη μικρή καθυστέρηση της πτήσης του, ο κόσμος του «Δικεφάλου» περίμενε υπομονετικά στο αεροδρόμιο για να επιφυλάξει αποθεωτική υποδοχή στον Τζέντι Όσμαν, με τον Τούρκο φόργουορντ να καταφθάνει στην Θεσσαλονίκη λίγο πριν τις 17:00, αποτελώντας το νέο μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, σε μια κίνηση που αλλάζει ξεκάθαρα τα δεδομένα για τη νέα σεζόν.

Τον παίκτη υποδέχθηκε σύσσωμη η διοικητική και αγωνιστική ηγεσία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Πιο συγκεκριμένα, στο αεροδρόμιο βρέθηκαν το μέλος του ΔΣ, Βαγγέλης Τσακμακάς, ο Sports Director, Γιώργος Τσιάρας, ο Team Manager, Μιχάλης Γιαννακίδης, καθώς και ο διευθυντής επικοινωνίας, Παναγιώτης Χορόζογλου.

Μετά τις πρώτες του στιγμές στη συμπρωτεύουσα, ο Όσμαν μετράει πλέον αντίστροφα για την παρουσίασή του, η οποία έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της Δευτέρας (20/7) στις 18:30 στην PAOK Sports Arena.

Δείτε φωτογραφίες από την άφιξη του Όσμαν:

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