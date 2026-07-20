Ράλι Εσθονίας: Θρίαμβος για τον Σάμι Παγιάρι – Σταθερά στην κορυφή ο Έλφιν Έβανς

Ο Σάμι Παγιάρι της Toyota ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Ράλι Εσθονίας, επικρατώντας σε 12 από τις 18 ειδικές διαδρομές του αγώνα, συμπεριλαμβανομένων των εννέα πρώτων.

Ο 24χρονος οδηγός διατήρησε τον έλεγχο μέχρι το τέλος και ολοκλήρωσε το ράλι με διαφορά 19 δευτερολέπτων από τον Όλιβερ Σόλμπεργκ, ο οποίος επιβεβαίωσε πως αποτελεί πλέον έναν υπολογίσιμο διεκδικητή στη μάχη της κορυφής.

Η επιτυχία αυτή επιβεβαιώνει την εξαιρετική σεζόν του Παγιάρι, ο οποίος πριν από τη νίκη του στην Εσθονία είχε ήδη καταγράψει πέντε παρουσίες στο βάθρο στους πρώτους οκτώ αγώνες της χρονιάς, με μία δεύτερη και τέσσερις τρίτες θέσεις.

«Είναι απίστευτο. Ακόμα δυσκολεύομαι να το συνειδητοποιήσω. Είμαι ευγνώμων στην Toyota και σε όλους όσοι με στήριξαν, ακόμα και στις δύσκολες στιγμές. Ένιωθα ότι αυτή η νίκη πλησίαζε και τελικά ήρθε. Είναι κάτι φανταστικό», δήλωσε ο Παγιάρι μετά τον τερματισμό, πανηγυρίζοντας πάνω στην οροφή του Yaris του.

Ο πρωτοπόρος του παγκοσμίου πρωταθλήματος, Έλφιν Έβανς, είχε έναν πιο δύσκολο αγώνα. Παρότι ξεκίνησε από την πρώτη θέση την Παρασκευή, τερμάτισε έκτος, ωστόσο κατάφερε να αυξήσει τη διαφορά του στη βαθμολογία, εκμεταλλευόμενος την εγκατάλειψη του Τακαμότο Κατσούτα.

«Η ημέρα εξελίχθηκε καλά, παρότι κάποιες ειδικές ήταν δύσκολες. Το Σαββατοκύριακο ήταν περίπλοκο, καθώς η θέση εκκίνησης την πρώτη ημέρα έκανε δύσκολη την προσπάθεια ανάκτησης χρόνου. Έτσι είναι όμως οι αγώνες», ανέφερε ο Ουαλός οδηγός.

Ο Σεμπαστιάν Οζιέ προσπάθησε να περιορίσει τις απώλειες σε έναν αγώνα στον οποίο επέστρεψε μετά από μεγάλη απουσία. Ο εννέα φορές παγκόσμιος πρωταθλητής τερμάτισε πίσω από τον Έβανς στη βαθμολογία του αγώνα, χάνοντας έναν βαθμό και βλέποντας τη διαφορά του να αυξάνεται στους 38 βαθμούς.

«Μου έλειπε η εμπειρία σε αυτές τις διαδρομές μετά από πέντε χρόνια απουσίας. Δεν ήταν κακό Σαββατοκύριακο. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε και το απολαύσαμε, αν και ίσως μπορούσαμε να κινηθούμε πιο γρήγορα», δήλωσε ο Γάλλος.

Για τον Οζιέ, η συνέχεια είναι κρίσιμη, καθώς αν θέλει να παραμείνει στη διεκδίκηση ενός ιστορικού δέκατου παγκόσμιου τίτλου θα χρειαστεί καλύτερο αποτέλεσμα στο επόμενο ράλι της Φινλανδίας, έναν αγώνα με χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά της Εσθονίας και ιδιαίτερα υψηλές ταχύτητες.

Μακριά από τη μάχη του τίτλου, τα Hyundai των Αντριέν Φουρμό και Τιερί Νεβίλ προσέφεραν έντονο συναγωνισμό για την τρίτη θέση.

Τελικά, ο Γάλλος Φουρμό ήταν αυτός που χαμογέλασε, κατακτώντας την τρίτη θέση και ανεβαίνοντας για 11η φορά στην καριέρα του στο βάθρο του WRC.

Το Ράλι Εσθονίας επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη δυναμική της Toyota, αλλά και την ανοδική πορεία νέων οδηγών όπως ο Σάμι Παγιάρι, ο οποίος πλέον δείχνει έτοιμος να πρωταγωνιστήσει στο κορυφαίο επίπεδο του παγκόσμιου πρωταθλήματος ράλι.

Η πρώτη δεκάδα της γενικής κατάταξης του Ράλι Εσθονίας και οι βαθμολογίες οδηγών και κατασκευαστών έχουν ως εξής:

1. Σάμι Παγιάρι (Φινλανδία/Toyota) 2ωρ.31:16.5

2. Ολιβερ Σόλμπεργκ (Σουηδία/Toyota) + 19.5

3. Αντριάν Φουρμό (Γαλλία/Hyundai) + 53.8

4. Τιερί Νεβίλ (Βέλγιο/Hyundai) + 59.7

5. Σεμπαστιάν Οζιέ (Γαλλία/Toyota) + 1:32.9

6. Έλφιν Έβανς (Μ. Βρετανία/Toyota) + 2:01.0

7. Μάρτινς Σεσκς (Λετονία/Ford) + 2:35.3

8. Εσαπέκα Λάπι (Φινλανδία/Hyundai) + 3:02.3

9. Τζον Αρμστρονγκ (Ιρλανδία/Ford) + 3:28.0

10. Ρόμπερτ Βίρβες (Εσθονία/Skoda) + 8:33.1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

1. Έλφιν Έβανς (Μ. Βρετανία/Toyota) 177 βαθμοί

2. Τακαμότο Κατσούτα (Ιαπωνία/Toyota) 152

3. Σάμι Παγιάρι (Φινλανδία/Toyota) 144

4. Σεμπαστιάν Οζιέ (Γαλλία/Toyota) 139

5. Όλιβερ Σόλμπεργκ (Σουηδία/Toyota) 130

6. Τιερί Νεβίλ (Βέλγιο/Hyundai) 111

7. Αντριάν Φουρμό (Γαλλία/Hyundai) 111

8. Εσαπέκα Λάπι (Φινλανδία/Hyundai) 25

9. Χέιντεν Πάντον (Νέα Ζηλανδία/Hyundai) 21

10. Γιοάν Ροσέλ (Γαλλία/Lancia) 20

11. Λεό Ροσέλ (Γαλλία/Citroen) 18

12. Τζον Άρμστρονγκ (Ιρλανδία/Ford) 16

13. Τζόσουα ΜακΕρλίν (Ιρλανδία/Ford) 15

14. Ρόμπερτ Βίρβες (Εσθονία/Skoda) 13

15. Μάρτινς Σεσκς (Λετονία/Ford) 12

16. Νικολάι Γκριάζιν (Βουλγαρία/Lancia) 10

17. Ντάνι Σόρντο (Ισπανία/Hyundai) 10

18. Γκας Γκρίνσμιθ (Μ. Βρετανία/Toyota) 8

19. Αλεχάντρο Κατσόν (Ισπανία/Toyota) 7

20. Φαμπρίσιο Σαλντιβάρ (Παραγουάη/Skoda) 6

21. Ρομπέρτο Νταπρά (Ιταλία/Skoda) 6

22. Αντρέας Μίκελσεν (Νορβηγία/Skoda) 5

23. Ρόπε Κόρχονεν (Φινλανδία/Toyota) 5

24. Ντιέγκο Ντομίνγκες (Παραγουάη/Toyota) 2

25. Αρτούρ Πελαμούργκ (Γαλλία/Hyundai) 2

26. Ματέο Φοντάνα (Ιταλία/Ford) 2

27. Ερίκ Καμιγί (Γαλλία/Skoda) 1

28. Εμίλ Λίντχολμ (Φινλανδία/Skoda) 1

29. Τεέμου Σούνινεν (Φινλανδία/Toyota) 1

30. Ιορδάνης Σερδερίδης (ΕΛΛΑΔΑ/Ford) 0

31. Ρόμετ Γιούργκενσον (Εσθονία/Ford) 0

32. Λορέντσο Μπερτέλι (Ιταλία/Toyota) 0

33. Γκρεγκουάρ Μίνστερ (Λουξεμβούργο/Ford) 0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

1. Toyota Gazoo Racing WRT 464 βαθμοί

2. Hyundai Shell Mobis WRT 308

3. Toyota Gazoo Racing WRT 2 157

4. M-Sport Ford WRT 116