· Ολυμπιακός

Παρέμεινε στον Ολυμπιακό ο Αλαφραγκής

Το σκουφάκι του Ολυμπιακού θα φορά για άλλη μία τριετία ο Ζαννής Αλαφραγκής, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν την ανανέωση της συνεργασίας των δύο πλευρών. 

Παρέμεινε στον Ολυμπιακό ο Αλαφραγκής
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην ανανέωση της συνεργασίας του με τον Ζαννή Αλαφραγκή προχώρησε ο Ολυμπιακός, με τον Έλληνα πολίστα να παραμένει στο ρόστερ των «ερυθρόλευκων» για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο 27χρονος διεθνής αμυντικός, ο οποίος ξεκίνησε από το Παλαιό Φάληρο και στη συνέχεια έπαιξε στη Βουλιαγμένη, μετακόμισε στον Πειραιά το καλοκαίρι του 2023 και έκτοτε αποτελεί βασική μονάδα του Ολυμπιακού, με τον οποίο μετράει 74 συμμετοχές και 88 γκολ στο πρωτάθλημα, έχει πανηγυρίσει τρία νταμπλ, ενώ έχει δώσει το «παρών» και σε δύο final-4 του Champions League.

Παράλληλα, ο Αλαφραγκής έχει σημαντικές διακρίσεις και με την εθνική ομάδα, με ένα ασημένιο και ένα χάλκινο μετάλλιο σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα και ένα ασημένιο σε World Cup, ενώ αυτές τις ημέρες βρίσκεται με την αποστολή της «γαλανόλευκης» στο Σίδνεϊ, ενόψει της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που συνεχίζεται η συνεργασία μου με την καλύτερη ομάδα της χώρας και μία εκ των κορυφαίων στην Ευρώπη. Εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη και υγιή πορεία, γεμάτη όρεξη για δουλειά. Ελπίζω να διατηρήσουμε την πολύ καλή παράδοση που έχουμε στις εγχώριες διοργανώσεις και να καταφέρουμε να την συνδυάσουμε με την επιστροφή της ομάδας στην κορυφή της Ευρώπης, μετά από καιρό» δήλωσε ο Αλαφραγκής στην ιστοσελίδα του ερασιτέχνη Ολυμπιακού.

COMMENTS
LATEST NEWS
21:37 SUPER LEAGUE

Αναχώρησε για Ολλανδία η Κηφισιά (pics)

21:06 EUROLEAGUE

Ομπράντοβιτς για τη φωτογραφία με Διαμαντίδη: «Από τις καλύτερες της καριέρας μου»

20:54 MUNDIAL

Η ξεχωριστή ανάρτηση του Μέσι μετά τον τελικό του Μουντιάλ: «Ο πόνος είναι τεράστιος»

20:38 SUPER LEAGUE

Φαν Ντρόγκελεν: «Μεγάλη τιμή ο Παναθηναϊκός – Θα δώσω τα πάντα για την ομάδα»

20:34 ΣΠΟΡ

Παρέμεινε στον Ολυμπιακό ο Αλαφραγκής

20:06 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

Ισραηλινός δημοσιογράφος στο Onsports: «Ο Κάνγκουα έχει δίψα, μπορεί να εξελιχθεί σε ηγέτη της ΑΕΚ»

20:03 GREEK BASKET LEAGUE

Ανακοίνωσε την απόκτηση του Χαντζή ο Βίκος Ιωαννίνων

19:52 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Υποψήφιος για τον πάγκο της Ιταλίας ο Γκουαρδιόλα, συνάντηση με Μαλντίνι και Λεονάρντο στη Βαρκελώνη

19:29 MUNDIAL

Πουγιόλ για Μέσι: «Χάρη σε αυτόν έφτασε η Αργεντινή μέχρι τον τελικό του Μουντιάλ»

19:12 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Κλοπ επιβεβαίωσε ότι αναλαμβάνει την εθνική Γερμανίας: «Ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο»

19:04 GREEK BASKET LEAGUE

Παρουσιάστηκε από τον ΠΑΟΚ ο Όσμαν - Ο Πρέλεβιτς του παρέδωσε τη φανέλα (pics)

18:55 ΜΠΑΣΚΕΤ

Νέα αρχή για τον Πολονάρα: Αναλαμβάνει βοηθός προπονητή στην Αβελίνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας