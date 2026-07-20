Παρέμεινε στον Ολυμπιακό ο Αλαφραγκής

Στην ανανέωση της συνεργασίας του με τον Ζαννή Αλαφραγκή προχώρησε ο Ολυμπιακός, με τον Έλληνα πολίστα να παραμένει στο ρόστερ των «ερυθρόλευκων» για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο 27χρονος διεθνής αμυντικός, ο οποίος ξεκίνησε από το Παλαιό Φάληρο και στη συνέχεια έπαιξε στη Βουλιαγμένη, μετακόμισε στον Πειραιά το καλοκαίρι του 2023 και έκτοτε αποτελεί βασική μονάδα του Ολυμπιακού, με τον οποίο μετράει 74 συμμετοχές και 88 γκολ στο πρωτάθλημα, έχει πανηγυρίσει τρία νταμπλ, ενώ έχει δώσει το «παρών» και σε δύο final-4 του Champions League.

Παράλληλα, ο Αλαφραγκής έχει σημαντικές διακρίσεις και με την εθνική ομάδα, με ένα ασημένιο και ένα χάλκινο μετάλλιο σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα και ένα ασημένιο σε World Cup, ενώ αυτές τις ημέρες βρίσκεται με την αποστολή της «γαλανόλευκης» στο Σίδνεϊ, ενόψει της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που συνεχίζεται η συνεργασία μου με την καλύτερη ομάδα της χώρας και μία εκ των κορυφαίων στην Ευρώπη. Εύχομαι να έχουμε μια επιτυχημένη και υγιή πορεία, γεμάτη όρεξη για δουλειά. Ελπίζω να διατηρήσουμε την πολύ καλή παράδοση που έχουμε στις εγχώριες διοργανώσεις και να καταφέρουμε να την συνδυάσουμε με την επιστροφή της ομάδας στην κορυφή της Ευρώπης, μετά από καιρό» δήλωσε ο Αλαφραγκής στην ιστοσελίδα του ερασιτέχνη Ολυμπιακού.