Ισραηλινός δημοσιογράφος στο Onsports: «Ο Κάνγκουα έχει δίψα, μπορεί να εξελιχθεί σε ηγέτη της ΑΕΚ»

Ο Κινγκς Κάνγκουα αποτελεί βασικό στόχο της ΑΕΚ, η οποία πιέζει για να τον αποκτήσει μέσα στην ημέρα (20/07), με τον Μάρκο Νίκολιτς να επιθυμεί διακαώς την ενσωμάτωση του στο «κιτρινόμαυρο» ρόστερ.

Το Onsports αναζήτησε την άποψη ενός ανθρώπου που τον παρακολούθησε όσο λίγοι τα τελευταία χρόνια. Ο έμπειρος Ισραηλινός δημοσιογράφος, Άβι Οχαγιόν από το IsraelHayom.com, αναλύει το προφίλ του Ζαμπιανού μέσου, εξηγεί τι μπορεί να προσφέρει στην «Ένωση» κι εκτιμά ότι έχει όλα τα εφόδια για να αφήσει το στίγμα του στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

«Από τα δύσκολα χρόνια στην καθιέρωση»

Ο Οχαγιόν θυμάται ότι η πρώτη παρουσία του Κάνγκουα στη Χάποελ Μπερ Σεβά δεν ήταν εύκολη, καθώς χρειάστηκε χρόνο για να ωριμάσει ποδοσφαιρικά και να βρει τον δρόμο του:

«Ο Κινγκς Κάνγκουα ξεκίνησε την πορεία του στο Ισραήλ από τις ακαδημίες της Χάποελ Μπερ Σεβά. Στα πρώτα του χρόνια δυσκολεύτηκε να καθιερωθεί στην πρώτη ομάδα και πέρασε από διάφορους συλλόγους. Όταν επέστρεψε πριν από δύο χρόνια, όμως, ήταν ένας εντελώς διαφορετικός ποδοσφαιριστής. Τις δύο τελευταίες σεζόν ήταν, κατά την άποψή μου, ο κορυφαίος παίκτης του ισραηλινού πρωταθλήματος. Την πρώτη χρονιά η ομάδα μας έχασε το πρωτάθλημα στην τελευταία αγωνιστική, όμως τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ήταν από τους βασικούς λόγους που κατακτήσαμε τον τίτλο».

«Απειλεί από το... πουθενά»

Για τον Ισραηλινό δημοσιογράφο, το μεγαλύτερο «όπλο» του Κάνγκουα είναι η ικανότητά του να επηρεάζει το παιχνίδι σε όλες τις φάσεις, είτε με την μπάλα στα πόδια είτε δημιουργώντας καταστάσεις που δύσκολα προβλέπονται από την αντίπαλη άμυνα:

«Είναι ένας ιδιαίτερα αθλητικός και δυναμικός μέσος, που μπορεί να ελέγξει τον ρυθμό του αγώνα και να οργανώσει το παιχνίδι της ομάδας του. Διαθέτει εξαιρετική ντρίμπλα και πολύ καλά σωματικά προσόντα, ενώ έχει την ικανότητα να δημιουργεί ευκαιρίες για γκολ ακόμη και από το... πουθενά. Αυτό αποτυπώνεται και στους αριθμούς του. Στις δύο τελευταίες σεζόν πέτυχε συνολικά 20 γκολ και μοίρασε 11 ασίστ στο πρωτάθλημα».

«Η νοοτροπία που τον ξεχωρίζει»

Πέρα από τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά, ο Οχαγιόν στέκεται ιδιαίτερα στην προσωπικότητα του Ζαμπιανού μέσου, θεωρώντας ότι η νοοτροπία του αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά του:

«Πέρα από τις αγωνιστικές του ικανότητες, ο Κάνγκουα έχει εξαιρετική νοοτροπία. Είναι ένας πολύ θετικός χαρακτήρας, αγκάλιασε την πόλη της Μπερ Σεβά, προσαρμόστηκε αμέσως και έγινε αγαπητός στους φιλάθλους. Δεν φοβάται ποτέ τις προκλήσεις. Από το πρώτο του παιχνίδι μιλούσε ανοιχτά για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, παρότι δεν είχαμε το μεγαλύτερο μπάτζετ στο πρωτάθλημα».

«Μπορεί να γίνει πιο σημαντικός ακόμη κι από τον Λιβάι Γκαρσία»

Ο Οχαγιόν θεωρεί ότι ο Κάνγκουα διαθέτει όλα τα στοιχεία για να ακολουθήσει τον δρόμο ποδοσφαιριστών που έκαναν το πέρασμα από το ισραηλινό στο ελληνικό ποδόσφαιρο, κάνοντας ειδική αναφορά στον Λιβάι Γκαρσία:

«Βλέπω αρκετές ομοιότητες με τον Λιβάι Γκαρσία. Τα αθλητικά χαρακτηριστικά του Κάνγκουα τον κάνουν ιδανικό για τη μετάβαση από το ισραηλινό στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αν ήθελα να είμαι αισιόδοξος, θα έλεγα ότι μπορεί να αποδειχθεί ακόμη πιο σημαντικός για την ΑΕΚ απ' ό,τι ήταν ο Λιβάι Γκαρσία. Έχει όλες τις προϋποθέσεις για να εξελιχθεί σε έναν από τους ηγέτες της ομάδας. Βρίσκεται σε ένα σημείο της καριέρας του όπου «διψά» για το επόμενο βήμα και πιστεύω ότι η ΑΕΚ είναι ο ιδανικός σύλλογος για να πραγματοποιήσει τις φιλοδοξίες του».