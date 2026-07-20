Η ξεχωριστή ανάρτηση του Μέσι μετά τον τελικό του Μουντιάλ: «Ο πόνος είναι τεράστιος»

Την ήττα με 1-0 στην παράταση από την Ισπανία στον τελικό του Μουντιάλ 2026 γνώρισε η Αργεντινή, με τον καλύτερο παίκτη όλων των εποχών, τον Λέο Μέσι, να δίνει το τελευταίο του παιχνίδι με την αγαπημένη του «Αλμπισελέστε».

Παρότι το φινάλε δεν ήταν ιδανικό για τον 39χρονο σούπερ-σταρ, ο ίδιος θέλησε με δημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media να απολογηθεί για την κακή εικόνα της Αργεντινής στον τελικό, ενώ ταυτόχρονα εξέφρασε τα συναισθήματά του για ένα ταξίδι 20 ετών με την «AFA» που έφτασε στο τέλος του.

Κλείνοντας, ο Μέσι θέλησε να συγχαρεί την Ισπανία για την κατάκτηση του τροπαίου, δείχνοντας για ακόμη μία φορά το μεγαλείο του σαν ποδοσφαιριστής.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Μέσι

“Ο πόνος είναι τεράστιος και θα χρειαστεί χρόνος για να επουλωθεί αυτή η πληγή.

Ωστόσο, επιλέγω να κρατήσω όλα τα όμορφα πράγματα: όλους τους αγώνες που καταφέραμε να γυρίσουμε δίνοντας τα πάντα, καθώς και τις στιγμές που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μας.

Θα θυμάμαι πάντα τη στήριξη ολόκληρης της χώρας, η οποία, μαζί με τη δουλειά και την προσπάθεια αυτής της ομάδας, μας έφερε ξανά ανάμεσα στις κορυφαίες εθνικές ομάδες του κόσμου.

Σήμερα είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε πραγματικά αυτό που πετύχαμε… όμως αυτή η ομάδα κατάφερε να φτάσει σε δύο συνεχόμενους τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για κάθε ευχή και κάθε μήνυμα.

Για ακόμη μία φορά, καταφέραμε να ενωθούμε ως χώρα και να σταθούμε όλοι μαζί, μοιραζόμενοι την τεράστια υπερηφάνεια που νιώθουμε ως Αργεντινοί.

Θέλω επίσης να συγχαρώ την Ισπανία για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου”