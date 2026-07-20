Ισπανία – Αργεντινή 1-0: Ο ποδοσφαιρικός πλανήτης έχει νέα «βασίλισσα»!

Ο πλανήτης υποκλίθηκε στην ποδοσφαιρική ανωτερότητα της Ισπανίας. Η ευρωπαϊκή χώρα ξεκάθαρα καλύτερη από την Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Η «αλμπισελέστε» παρέδωσε τα σκήπτρα της στη «φούρια ρόχα» με το 1-0 και το «χρυσό» γκολ του Φεράν Τόρες στην παράταση.

Για να πάει εκεί η αναμέτρηση, χρειάστηκε ο ηρωισμός της ομάδας του Λιονέλ Σκαλόνι. Αυτός, όμως, δεν ήταν αρκετός. Οι Ισπανοί από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο, ήταν απόλυτα καλύτερα. Σε όλο το 90λεπτο η «αλμπισελέστε» έπαιζε άμυνα και έδιωχνε την μπάλα. Χωρίς να κάνει ούτε μία τελική!

Η αποβολή του Έντσο Φερνάντες στο τέλος της κανονικής διάρκειας του ματς, έκανε τα πάντα πιο δύσκολα. Η Ισπανία πέτυχε τρία γκολ, το ένα ακυρώθηκε ως επιθετικό φάουλ, το άλλο ως οφσάιντ, όμως αυτό του Φεράν Τόρες μέτρησε. Για το «γλυκό» 1-0 της Ισπανίας και το 2ο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της.

Μεγαλύτερο παράσημο για τη «φούρια ρόχα», η ίδια η αναγνώριση του Μέσι. Χωρίς να δείχνει… σκασμένος, καθώς ήξερε καλύτερα απ’ όλους τι έγινε στο χορτάρι. Έτσι έδωσε το χέρι στους αντιπάλους. Με τον τρόπο του παρέδωσε το στέμμα στους Ίβηρες. Που το αξίζουν πέρα για πέρα!

Το ματς

Η αναμέτρηση άρχισε με τις δύο ομάδες να έχουν αναγνωριστικό πεντάλεπτο. Τότε ήρθε η πρώτη καλή στιγμή, με τον Όλμο να αφήνει στον Γιαμάλ σε πλάγια θέση εντός περιοχής, αλλά την προσπάθειά του μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια ο Εμιλιάνο Μαρτίνες.

Η Ισπανία με το γνωστό της παιχνίδι, κρατούσε την κατοχή και με την εξαιρετική της πίεση δεν επέτρεπε στην Αργεντινή να αναπτυχθεί. Δημιουργία φάσεων στο ματς δεν υπήρχε, αλλά ο ρυθμός ήταν ξεκάθαρα αυτός που θα ήθελε η «φούρια ρόχα».

Στο 39’ οι Ίβηρες… έκρυψαν την μπάλα με εκπληκτική και ταχύτατη εναλλαγή, ο Ογιαρθάμπαλ στα όρια της περιοχής σούταρε, με τον Μαρτίνες να μπλοκάρει. Τέσσερα λεπτά μετά, ο Κουκουρέγια έκανε διαγώνιο σουτ, με την μπάλα να φεύγει άουτ.

Το πρώτο ημίχρονο έφτασε στο τέλος του χωρίς καμία σημαντική ευκαιρία για τις δύο ομάδες. Η Ισπανία ήλεγξε σε απόλυτο βαθμό το ρυθμό, είχε την κατοχή, αλλά δεν απείλησε. Η Αργεντινή από την άλλη, δεν κατάφερε να κάνει ούτε τελική. Το ακόμη χειρότερο γι' αυτή, όμως, ήταν ο τραυματισμός του Λισάντρο Μαρτίνες που έγινε αλλαγή πριν την ανάπαυλα.

Από κλέψιμο της μπάλας ο Μπαένα βρέθηκε σε θέση για σουτ εκτός περιοχής, το επιχείρησε, με τον Μαρτίνες να μπλοκάρει στο 46’.

Ο Ντάνι Όλμο στο 64’ βρήκε κι αυτός χώρο για σουτ, όμως και πάλι η προσπάθεια σταμάτησε πάνω στον Μαρτίνες που έδιωξε σε κόρνερ.

Τρία λεπτά μετά, ο Λαμίν Γιαμάλ αν και η μπάλα κατέληγε κόρνερ προτίμησε να κάνει σέντρα, ο Φεράν πήρε την κεφαλιά, με τον Μαρτίνες να μπλοκάρει ξανά.

Η σειρά του Κουμπαρσί για σουτ που θα αποκρούσει ο Μαρτίνες, ήρθε στο 77’. Με την Ισπανία σταθερά να έχει και την κατοχή και να είναι η μόνη ομάδα που απειλεί στο ματς.

Ο εξαιρετικός τερματοφύλακας της Αργεντινής, βρήκε απάντηση και στην κεφαλιά του Λαπόρτ από κοντά στο 81’. Έξι λεπτά μετά, ο Μερίνο σήκωσε την μπάλα και ο Φεράν Τόρες δοκίμασε δύσκολο σουτ, χωρίς αποτέλεσμα.

Στο 90+3’ η Ισπανία στην κόντρα με τον Νίκο Γουίλιαμς να μπαίνει στην περιοχή και να σουτάρει, με τον Μαρτίνες να αποκρούει. Στη συνέχεια της φάσης ο Έντσο Φερνάντες έκανε φάουλ στη μεσαία γραμμή πάνω στον Πέδρι και ο Βίντσιτς έβγαλε την κίτρινη κάρτα στον Αργεντινό. Αυτή ήταν η δεύτερη και η «αλμπισελέστε» έμεινε με 10 παίκτες.

Η «φούρια ρόχα» είχε σημαντική ευκαιρία με φάουλ σε εξαιρετική θέση στο 90+8’. Ο Γιαμάλ πέρασε την μπάλα απ’ το τείχος, αλλά ο Μαρτίνες με εκπληκτική επέμβαση έβγαλε σε κόρνερ. Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η κανονική διάρκεια του ματς χωρίς τέρματα. Ο τελικός οδηγήθηκε στην παράταση.

Το έξτρα ημίωρο άρχισε με σέντρα σουτ του Πέδρι προς τον Νίκο Γουίλιαμς που δεν βρήκε την μπάλα και ο Μαρτίνες απομάκρυνε.

Στο 96’ ο Μερίνο γύρισε εντός περιοχής, στην συνέχεια η μπάλα έφτασε στον Νίκο Γουίλιαμς που σκόραρε. Όμως ο Βίντσιτς σφύριξε επιθετικό φάουλ του παίκτη της Άρσεναλ πάνω στον Οταμέντι και έτσι το τέρμα δεν μέτρησε.

H «φούρια ρόχα»… άγγιξε το γκολ στο 103’, όταν μετά από σέντρα από αριστερά, ο Μικέλ Μερίνο σαν κρυφός φορ πήρε την κεφαλιά από κοντά, στέλνοντας την μπάλα άουτ.

Οι προσπάθειες της Ισπανίας έφεραν αποτέλεσμα στο 106’. Στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους της παράτασης. Μετά από σέντρα από δεξιά, ο Νίκο Γουίλιαμς με κεφαλιά γύρισε την μπάλα και ο Φεράν Τόρες με δυνατό σουτ την έστειλε στα δίχτυα για το 1-0!

Ο σκόρερ έφυγε μόνος του στο 114’ και σκόραρε ξανά, αλλά ήταν ελάχιστα πιο μπροστά και το τέρμα ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Στο 120’ η Αργεντινή απείλησε με γύρισμα από αριστερά και την ισπανική άμυνα να διώχνει προ του Ταλιαφίκο σε κόρνερ. Στη συνέχεια της φάσης μετά το κόρνερ η μπάλα έφτασε στο ύψος του πέναλτι όπου ο Σιμεόνε σούταρε άουτ.

Οι τελευταίες προσπάθειες της «αλμπισελέστε» δεν έφεραν αποτέλεσμα και δίκαια η Ισπανία στέφθηκε Παγκόσμια Πρωταθλήτρια!

Διαιτητής: Σλάβκο Βίντσιτς (Σλοβενία)

Κίτρινες: Λ. Μαρτίνες, Παρέδες, Φερνάντες, Ρομέρο

Κόκκινες: 90+3' Φερνάντες (δεύτερη κίτρινη).

ΙΣΠΑΝΙΑ (Λουίς ντε λα Φουέντε): Σιμόν, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ (99' Ερικ Γκαρσία), Κουκουρέγια, Ρόδρι (99' Θουμπιμέντι), Ρουίθ (62' Πέδρι), Μπαένα (75' Ν. Γουίλιαμς), Όλμο (75' Μερίνο), Γιαμάλ, Ογιαρθάμπαλ (62' Φεράν Τόρες).

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (Λιονέλ Σκαλόνι): E. Μαρτίνες, Μοντιέλ (58' Μολίνα), Ρομέρο (70' Μεδίνα), Λ. Μαρτίνες (44' λ.τρ. Οταμέντι), Ταλιαφίκο, Ντε Πολ (70' Σιμεόνε), Φερνάντες, Μακ Άλιστερ, N. Γκονζάλες (46' Παρέδες), Άλβαρες (102' Σενέσι), Μέσι.