Παρελθόν από το Βέλγιο ο Γκαρσιά

Η Βελγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (RBFA) ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Ρούντι Γκαρσιά, ο οποίος αποχωρεί από την τεχνική ηγεσία των «Κόκκινων Διαβόλων» έπειτα από περίπου ενάμιση χρόνο στον πάγκο της εθνικής ομάδας.

Ο έμπειρος τεχνικός αποτελεί πλέον παρελθόν από την εθνική Βελγίου, με τη συνεργασία των δύο πλευρών να ολοκληρώνεται μετά από διάστημα περίπου 18 μηνών.

Η ανακοίνωση

«Ο Ρούντι Γκαρσιά και η RBFA δεν θα παρατείνουν το συμβόλαιο, το οποίο ισχύει έως τις 31 Ιουλίου 2026. Ο Ρούντι Γκαρσιά ανέλαβε τα καθήκοντά του την 1η Φεβρουαρίου 2025, διαδεχόμενος τον Ντομένικο Τεντέσκο».