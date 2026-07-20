· Βέλγιο

Παρελθόν από το Βέλγιο ο Γκαρσιά

Τέλος από τον πάγκο του Βελγίου ο Ρούντι Γκαρσιά.

Παρελθόν από το Βέλγιο ο Γκαρσιά
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Βελγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (RBFA) ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Ρούντι Γκαρσιά, ο οποίος αποχωρεί από την τεχνική ηγεσία των «Κόκκινων Διαβόλων» έπειτα από περίπου ενάμιση χρόνο στον πάγκο της εθνικής ομάδας.

Ο έμπειρος τεχνικός αποτελεί πλέον παρελθόν από την εθνική Βελγίου, με τη συνεργασία των δύο πλευρών να ολοκληρώνεται μετά από διάστημα περίπου 18 μηνών.

Η ανακοίνωση

«Ο Ρούντι Γκαρσιά και η RBFA δεν θα παρατείνουν το συμβόλαιο, το οποίο ισχύει έως τις 31 Ιουλίου 2026. Ο Ρούντι Γκαρσιά ανέλαβε τα καθήκοντά του την 1η Φεβρουαρίου 2025, διαδεχόμενος τον Ντομένικο Τεντέσκο».

COMMENTS
LATEST NEWS
20:06 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

Ισραηλινός δημοσιογράφος στο Onsports: «Ο Κάνγκουα έχει δίψα, μπορεί να εξελιχθεί σε ηγέτη της ΑΕΚ»

20:03 GREEK BASKET LEAGUE

Ανακοίνωσε την απόκτηση του Χαντζή ο Βίκος Ιωαννίνων

19:52 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Υποψήφιος για τον πάγκο της Ιταλίας ο Γκουαρδιόλα, συνάντηση με Μαλντίνι και Λεονάρντο στη Βαρκελώνη

19:29 MUNDIAL

Πουγιόλ για Μέσι: «Χάρη σε αυτόν έφτασε η Αργεντινή μέχρι τον τελικό του Μουντιάλ»

19:12 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Κλοπ επιβεβαίωσε ότι αναλαμβάνει την εθνική Γερμανίας: «Ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο»

19:04 GREEK BASKET LEAGUE

Παρουσιάστηκε από τον ΠΑΟΚ ο Όσμαν - Ο Πρέλεβιτς του παρέδωσε τη φανέλα (pics)

18:55 ΜΠΑΣΚΕΤ

Νέα αρχή για τον Πολονάρα: Αναλαμβάνει βοηθός προπονητή στην Αβελίνο

18:41 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

Κέβιν Κίγκαν: Ο άνθρωπος που άλλαξε το αγγλικό ποδόσφαιρο και κατέκτησε δύο Χρυσές Μπάλες

18:34 SUPER LEAGUE

Τέλος από τον ΟΦΗ Βούκοτιτς και Ρακόνιατς

18:18 GREEK BASKET LEAGUE

ΠΑΟΚ: Το επικό βίντεο παρουσίασης του Tζέντι Όσμαν (vid)

17:52 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παρελθόν από το Βέλγιο ο Γκαρσιά

17:39 CHAMPIONS LEAGUE

Μεντιλίμπαρ για Ναϊμέγκεν: «Σίγουρα θα είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας