Νέα αρχή για τον Πολονάρα: Αναλαμβάνει βοηθός προπονητή στην Αβελίνο

Στον χώρο του μπάσκετ επιστρέφει ο Ακίλε Πολονάρα, με τον Ιταλό, μετά από την πρόσφατη περιπέτεια με την υγεία του, να αναλαμβάνει καθήκοντα βοηθού προπονητή στην Αβελίνο της Α2.

Νέα αρχή για τον Πολονάρα: Αναλαμβάνει βοηθός προπονητή στην Αβελίνο
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Αφήνοντας πίσω του άλλη μία σκληρή μάχη με το σοβαρό πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπώρησε, ο Ακίλε Πολονάρα παραμένει στον χώρο του μπάσκετ, κάνοντας στροφή στην καριέρα του.

Ο Ιταλός πρώην φόργουορντ αφήνει οριστικά την ενεργό δράση και πιάνει δουλειά στην Αβελίνο, ομάδα δεύτερης κατηγορίας, αναλαμβάνοντας ρόλο βοηθού προπονητή και ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Στις πρώτες του δηλώσεις για τη νέα αυτή πρόκληση, ο ίδιος δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του:

«Θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στην Avellino Basket για την ευκαιρία που μου προσφέρει. Ανυπομονώ να πιάσω δουλειά. Το ρόστερ μας έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, αφού απομένει μόλις μία προσθήκη. Νιώθω πραγματικά ανυπόμονος και γεμάτος ενέργεια για αυτή τη νέα αρχή, αλλά και για τη συνεργασία μου με τον κόουτς Ντι Κάρλο και τα υπόλοιπα μέλη του τεχνικού τιμ».

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