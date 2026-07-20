Ανακοίνωσε την απόκτηση του Χαντζή ο Βίκος Ιωαννίνων

Την απόκτηση του Κωνσταντίνου Χαντζή ανακοίνωσε ο Βίκος Ιωαννίνων, ενισχύοντας τον ελληνικό κορμό της ομάδας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ανακοίνωσε την απόκτηση του Χαντζή ο Βίκος Ιωαννίνων
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Τη φανέλα του Βίκου Ιωαννίνων θα φοράει τη νέα σεζόν ο Κωνσταντίνος Χαντζής, με την ομάδα της Ηπείρου να ενισχύει τον ελληνικό της κορμό ενόψει της «παρθενικής» παρουσίας της στην GBL.

Ο 20χρονος γκαρντ αγωνίστηκε την περσινή σεζόν στην Elite League με τους Σοφάδες, έχοντας ηγετικό ρόλο στην ομάδα του.

Η ανακοίνωση:

«Η ομάδα μας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ταλαντούχο διεθνή καλαθοσφαιριστή, Κωνσταντίνο Χαντζή. Οι Vikos Φalcons εντάσσoυν στο δυναμικό της έναν από τους πλέον ελπιδοφόρους γκαρντ της νέας γενιάς για τη νέα σεζόν που θα αγωνίζεται στην Greek Basketball League.

Ο Κωνσταντίνος που γιορτάζει σήμερα τα 20α του γενέθλια, έκανε τα πρώτα του μπασκετικά βήματα στα τμήματα υποδομής του Πρωτέα Σχηματαρίου, ενώ στη συνέχεια ξεχώρισε με τις ηγετικές του εμφανίσεις στα εφηβικά πρωταθλήματα φορώντας τη φανέλα του Κάδμου Θηβών.

Η πορεία του στις εθνικές κατηγορίες είναι ήδη γεμάτη επιτυχίες. Πρόπερσι, αγωνιζόμενος στη National League 1, πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την άνοδο με την ομάδα των Σοφάδων.

Η περσινή αγωνιστική περίοδος (2025-2026) τον βρήκε να αγωνίζεται στα σαλόνια της Elite League, μοιράζοντας τη χρονιά ανάμεσα στη Δόξα Λευκάδας και τον Γ.Σ. Σοφάδων, όπου πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις. Στο πέρασμά του από τη Λευκάδα, ο Χαντζής κατέγραψε 17 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα, προσφέροντας 5.6 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 2.8 ασίστ, όντας άκρως αποτελεσματικός κοντά στο καλάθι με το εντυπωσιακό 80% στα δίποντα.

Επιστρέφοντας στους Σοφάδες για το υπόλοιπο της σεζόν στην Elite League, ο νεαρός guard πήρε ηγετικό ρόλο: σε σχεδόν 29 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα, ξεχώρισε για το πολυσύνθετο παιχνίδι του, προσφέροντας σε πόντους (11.3) και ριμπάουντ (7.9), ενώ παράλληλα έδειξε τις κορυφαίες δημιουργικές του ικανότητες μοιράζοντας 5.7 ασίστ ανά παιχνίδι.

Παράλληλα, ο νεαρός άσος αποτελεί βασικό στέλεχος των μικρών εθνικών ομάδων, έχοντας ολοκληρώσει μόλις χθες τις υποχρεώσεις του με την Εθνική Νέων Ανδρών (U20) στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Κατά τη διάρκεια του τουρνουά κατέγραψε γεμάτα στατιστικά με 6.6 πόντους, 5.6 ριμπάουντ και 4.0 ασίστ ανά παιχνίδι, με αποκορύφωμα τη σπουδαία εμφάνισή του κόντρα στο Ισραήλ, όπου άγγιξε το triple-double (11 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 8 ασίστ).

Η οικογένεια των Vikos Φalcons καλωσορίζει τον Κωνσταντίνο και του εύχεται υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες στα παρκέ της Greek Basketball League με τη φανέλα της ομάδας μας!»

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