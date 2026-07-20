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Τέλος από τον ΟΦΗ Βούκοτιτς και Ρακόνιατς

Οι δύο Μαυροβούνιοι αποτελούν παρελθόν από τον ΟΦΗ.

Θανάσης Μαργαρίτης

Τέλος από τον ΟΦΗ Βούκοτιτς και Ρακόνιατς
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Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον Μαυροβούνιο χαφ Ίλια Βούκοτιτς, έπειτα από μια σεζόν.

Παράλληλα παρελθόν και Μάρκο Ρακόνιατς, ο οποίος δεν βρισκόταν στα πλάνα του Χρήστου Κόντη.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ για τον Βούκοτιτς

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Ilija Vukotic.

O 27χρονος μέσος ήρθε στον ΟΦΗ τον περασμένο Σεπτέμβριο, φορώντας τα ασπρόμαυρα σε 16 αναμετρήσεις. Συνέβαλλε στην πορεία του ΟΦΗ μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας (2025-26) και την κατάκτηση του τροπαίου, ενώ στο διάστημα παραμονής του στην ομάδα μας ξεχώρισε για το ήθος και τον επαγγελματισμό του.

Ilija, σε ευχαριστούμε για την προσφορά σου! Καλή επιτυχία στο επόμενο βήμα της καριέρας σου!».

Η ανακοίνωση για τον Ρακόνιατς

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Marko Rakonjac.

O 26χρονος επιθετικός εντάχθηκε στο δυναμικό του ΟΦΗ το καλοκαίρι του 2025, διάστημα κατά το οποίο είχε 17 συμμετοχές με την ομάδα μας, ενώ συνέβαλλε στην πορεία του ΟΦΗ στον θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδας, σκοράροντας στον αγώνα κόντρα στον Ηρακλή. Τον περασμένο Ιανουάριο παραχωρήθηκε ως δανεικός στην Hapoel Jerusalem, όπου αγωνίστηκε σε 14 αναμετρήσεις, σκοράροντας δυο φορές.

Marko, σε ευχαριστούμε για την προσφορά σου! Καλή επιτυχία στο επόμενο βήμα της καριέρας σου!»

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