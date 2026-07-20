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Η αποστολή του ΟΦΗ για το βασικό στάδιο προετοιμασίας

Τους παίκτες που θα ακολουθήσουν την ομάδα στο βασικό στάδιο προετοιμασίας έκανε γνωστούς ο ΟΦΗ.

Θανάσης Μαργαρίτης

Η αποστολή του ΟΦΗ για το βασικό στάδιο προετοιμασίας
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Ο Κυπελλούχος Ελλάδας ΟΦΗ βάζει μπροστά τις μηχανές του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με του Κρητικούς μέσω ανακοίνωσης να κάνουν γνωστούς τους παίκτες που θα ακολουθήσουν τον Χρήστο Κόντη στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία.

Συγκεκριμένα ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε το Σάββατο (18/7) το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του ενώ η αποστολή θα αναχωρήσει Τρίτη (21/7), από το Ηράκλειο και θα επιστρέψει στις 5/8 από την Ολλανδία

Στην αποστολή, η οποία αποτελείται από 27 ποδοσφαιριστές, συμπεριλήφθηκαν οι: Lilo, Κατσίκας, Καλαφάτης, Χριστογεώργος, Krizmanic, Αθανασίου, Μαρινάκης, Κωστούλας, Πούγγουρας, Σιέλης, Gonzalez, Κοντεκάς, Λαγουδάκης, Καινουργιάκης, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Χνάρης, Μπουχαλάκης, Iseka, Φούντας, Nuss, Romano, Θεοδοσουλάκης, Σιτμαλίδης και Αντωνακάκης.

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