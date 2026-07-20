· Ιταλία

Υποψήφιος για τον πάγκο της Ιταλίας ο Γκουαρδιόλα, συνάντηση με Μαλντίνι και Λεονάρντο στη Βαρκελώνη

Συνάντηση με στελέχη της εθνικής Ιταλίας στη Βαρκελώνη είχε ο Πεπ Γκουαρδιόλα, με τον Ισπανό πρώην τεχνικό της Σίτι να αποτελεί το νούμερο ένα στόχο για τον πάγκο της «Σκουάντρα Ατζούρα».

Υποψήφιος για τον πάγκο της Ιταλίας ο Γκουαρδιόλα, συνάντηση με Μαλντίνι και Λεονάρντο στη Βαρκελώνη
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Σε φάση... rebuilding βρίσκεται η Ιταλία και σύμφωνα με τον Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας (FIGC) έχει θέσει ως απόλυτο στόχο για τον πάγκο της «Σκουάντρα Ατζούρα» τον Πεπ Γκουαρδιόλα, έχοντας ήδη ξεκινήσει τις επαφές μαζί του.

Το βάρος των διαπραγματεύσεων και της παρουσίασης του οράματος της ομοσπονδίας στον 55χρονο Καταλανό τεχνικό ανέλαβαν δύο εμβληματικές προσωπικότητες του ιταλικού ποδοσφαίρου, ο Πάολο Μαλντίνι και ο Λεονάρντο.

Όπως αποκαλύπτουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο παλαίμαχοι άσοι ταξίδεψαν το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Βαρκελώνη, όπου συνάντησαν τον Γκουαρδιόλα και του κατέθεσαν επίσημη πρόταση, προκειμένου να αναλάβει τον πάγκο. Παρότι παραμένει άγνωστο αν η συνάντηση αυτή έφερε τις δύο πλευρές πιο κοντά σε συμφωνία, ο Ισπανός προπονητής αποτελεί πλέον τον διακαή πόθο της Ιταλίας για τη νέα εποχή της εθνικής ομάδας.

Παράλληλα, η «Corriere della Sera» σημειώνει πως η ομοσπονδία έχει καταρτίσει ένα ολοκληρωμένο και σαφές πλάνο αναδόμησης, το οποίο έχει ήδη τεθεί υπόψη από τον Πεπ.

Η οριστική απάντηση του Γκουαρδιόλα αναμένεται μέσα στα επόμενα εικοσιτετράωρα. Η απόφασή του θα κρίνει το αν θα αναλάβει το τιμόνι της ομάδας ή αν η FIGC θα ενεργοποιήσει τις εναλλακτικές της λύσεις, καθώς στόχος των Ιταλών είναι να κλείσουν το θέμα του νέου προπονητή ακόμη και εντός της τρέχουσας εβδομάδας.

https://x.com/SkyFootball/status/2079176680476708867

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