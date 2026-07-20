Πουγιόλ για Μέσι: «Χάρη σε αυτόν έφτασε η Αργεντινή μέχρι τον τελικό του Μουντιάλ»

Στην κορυφή του κόσμου ανέβηκε η Ισπανία μετά τη νίκη της στην παράταση επί της Αργεντινής, στον μεγάλο τελικό της Νέας Υόρκης (1-0). Ανάμεσα στις σπουδαίες προσωπικότητες που παρακολούθησαν από κοντά τη σπουδαία αναμέτρηση ήταν και ο Κάρλες Πουγιόλ, ο οποίος δεν παρέλειψε να αποθεώσει τον Λιονέλ Μέσι.

Ο εμβληματικός παλαίμαχος αμυντικός, που είχε σηκώσει το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο στην ιστορία της «Ρόχα» το 2010, βρέθηκε στις εξέδρες του γηπέδου δίπλα σε άλλους θρύλους του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Σε δηλώσεις του μετά το φινάλε του αγώνα, ο Πουγιόλ μίλησε με τα θερμότερα λόγια για τον άλλοτε συμπαίκτη του στην Μπαρτσελόνα, αποθεώνοντας την παρουσία του Αργεντινού σταρ καθ' όλη τη διάρκεια του τουρνουά, τόνισε χαρακτηριστικά πως ο Μέσι ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής και ο βασικός λόγος που η «Αλμπισελέστε» κατάφερε να φτάσει μέχρι τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Αναλυτικά τα λόγια του Πουγιόλ:

“Αν αυτή η εθνική ομάδα της Αργεντινής έφτασε μέχρι τον τελικό, το οφείλει στον Μέσι. Στηρίχτηκαν πάνω του και εκείνος τους οδήγησε μέχρι εκεί, όμως αυτό δεν ήταν αρκετό για να κατακτήσουν το τρόπαιο.

Του βγάζω το καπέλο και θα του είμαι αιώνια ευγνώμων για όλα όσα μας έχει προσφέρει, πρώτα ως συμπαίκτης και στη συνέχεια για όλα όσα έχει προσφέρει στο ποδόσφαιρο. Του εύχομαι πάντα τα καλύτερα”.