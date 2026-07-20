Η «χρυσή» βίβλος των Μουντιάλ: Για δεύτερη φορά στην κορυφή του κόσμου η Ισπανία

Στην κορυφή του κόσμου η Ισπανία, η οποία επικράτησε με 1-0 της Αργεντινής και κατέκτησε για δεύτερη φορά στην ιστορία της το Μουντιάλ.

«Χρυσός» σκόρερ για την ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε ήταν ο Φεράν Τόρες, ο οποίος σκόραρε με δυνατό σουτ στο 106',

Οι νικητές του Μουντιάλ