· Ισπανία

Η «χρυσή» βίβλος των Μουντιάλ: Για δεύτερη φορά στην κορυφή του κόσμου η Ισπανία

Η Ισπανία νίκησε την Αργεντινή στον μεγάλο τελικό και κατέκτησε για δεύτερη φορά το Μουντιάλ.

Η «χρυσή» βίβλος των Μουντιάλ: Για δεύτερη φορά στην κορυφή του κόσμου η Ισπανία
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Στην κορυφή του κόσμου η Ισπανία, η οποία επικράτησε με 1-0 της Αργεντινής και κατέκτησε για δεύτερη φορά στην ιστορία της το Μουντιάλ.

«Χρυσός» σκόρερ για την ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε ήταν ο Φεράν Τόρες, ο οποίος σκόραρε με δυνατό σουτ στο 106',

Οι νικητές του Μουντιάλ

  • 1930: Ουρουγουάη
  • 1934: Ιταλία
  • 1938: Ιταλία
  • 1950: Ουρουγουάη
  • 1954: Δυτική Γερμανία
  • 1958: Βραζιλία
  • 1962: Βραζιλία
  • 1966: Αγγλία
  • 1970: Βραζιλία
  • 1974: Δυτική Γερμανία
  • 1978: Αργεντινή
  • 1982: Ιταλία
  • 1986: Αργεντινή
  • 1990: Δυτική Γερμανία
  • 1994: Βραζιλία
  • 1998: Γαλλία
  • 2002: Βραζιλία
  • 2006: Ιταλία
  • 2010: Ισπανία
  • 2014: Γερμανία
  • 2018: Γαλλία
  • 2022: Αργεντινή
  • 2026: Ισπανία
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