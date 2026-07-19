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ΝΒΑ: Οι Θάντερ στέλνουν τον Λου Ντορτ στους Χοκς

Ο Λου Ντορτ αποχωρεί από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, καθώς μετακομίζει στους Ατλάντα Χοκς στο πλαίσιο ανταλλαγής τριών ομάδων.

ΝΒΑ: Οι Θάντερ στέλνουν τον Λου Ντορτ στους Χοκς
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Ακόμα μία ανταλλαγή με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ολοκληρώθηκε στο NBA. Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ παραχωρούν τον Λου Ντορτ στους Ατλάντα Χοκς στο πλαίσιο ενός trade τριών ομάδων, σύμφωνα με πληροφορίες του ESPN.

Στη συμφωνία συμμετέχουν επίσης οι Ντάλας Μάβερικς, οι οποίοι αποκτούν τον Ζακαρί Ρισασέρ, το Νο. 1 του Draft το 2024, ενώ οι Χοκς ενισχύονται και με τον Ράιαν Νέμπχαρντ.

Από την πλευρά τους, οι Θάντερ λαμβάνουν ως αντάλλαγμα τρεις επιλογές δεύτερου γύρου σε μελλοντικά Draft, επιλέγοντας να επενδύσουν σε μελλοντικά περιουσιακά στοιχεία, αντί για άμεση ενίσχυση του ρόστερ.

Ο Ντορτ αποτελεί έναν από τους κορυφαίους αμυντικούς της λίγκας και μέλος της All-Defensive Team, με την απόκτησή του να προσφέρει σημαντική αμυντική ποιότητα στην περιφέρεια των Χοκς.

Την ίδια στιγμή, οι Μάβερικς εξασφαλίζουν τον ταλαντούχο Ζακαρί Ρισασέρ, σε μία κίνηση που αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τον σχεδιασμό της ομάδας για τα επόμενα χρόνια. Υπενθυμίζεται ότι ο Ρισασέρ είχε βγει δεύτερος στην κατάταξη για το βραβείο rookie of the year την σεζόν 2024-25.

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