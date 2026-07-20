Ρεάλ Μαδρίτης: Παραμένει γι' ακόμα μία σεζόν στη «βασίλισσα» ο Γιουλ

Η κοινή πορεία του Σέρχιο Γιούλ και της Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζεται, καθώς ο πολύπειρος αρχηγός της «Βασίλισσας» συμφώνησε να παραμείνει στην ομάδα και για την επόμενη σεζόν.

Τα ισπανικά δημοσιεύματα είχαν προαναγγείλει την ανανέωση της συνεργασίας των δύο πλευρών και, σύμφωνα με τη «Marca», ο εμβληματικός γκαρντ υπέγραψε νέο μονοετές συμβόλαιο, παραμένοντας πιστός στη φανέλα της Ρεάλ.

Ο Γιούλ συμπληρώνει πλέον 21 συνεχόμενα χρόνια στον σύλλογο, αποτελώντας μία από τις πιο ιστορικές μορφές στην ιστορία της ομάδας. Μάλιστα, ο νέος αθλητικός διευθυντής της Ρεάλ, Χουάν Κάρλος Σάντσες, είχε ξεκαθαρίσει πως η απόφαση για το τέλος της καριέρας του ανήκει αποκλειστικά στον ίδιο, τονίζοντας ότι θα αποχωρήσει μόνο όταν εκείνος το θελήσει.

Παρότι ο χρόνος συμμετοχής του έχει περιοριστεί αισθητά τα τελευταία χρόνια, ο πολύπειρος Ισπανός εξακολουθεί να προσφέρει σημαντικές λύσεις, καταγράφοντας την περασμένη αγωνιστική περίοδο 81 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.