Κοτσόλης: «Δεν είναι φυσιολογικό 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα - Σωστή επιλογή ο Νίστρουπ»

Ο Στέφανος Κοτσόλης μίλησε με ειλικρίνεια για το παρόν και το μέλλον του Παναθηναϊκού, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο επίσημο κανάλι της Superbet, η οποία αποτελεί τον μεγάλο χορηγό του «τριφυλλιού».

Ο τεχνικός διευθυντής των «πράσινων» αναφέρθηκε στον σχεδιασμό της ομάδας, εξηγώντας τη φιλοσοφία που ακολουθεί ο σύλλογος και τους στόχους που έχουν τεθεί για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Παράλληλα, στάθηκε στη σημασία της σωστής οργάνωσης και της συνέπειας, στοιχεία που -όπως τόνισε- αποτελούν τη βάση για τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ομάδας.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στην επιλογή του Τζέικομπ Νίστρουπ για την τεχνική ηγεσία, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για έναν προπονητή που ανταποκρίνεται πλήρως στο αγωνιστικό μοντέλο που επιθυμεί να εφαρμόσει ο Παναθηναϊκός.

Ο Κοτσόλης μίλησε ακόμη για τον ρόλο των Ακαδημιών στην εξέλιξη του συλλόγου, επισημαίνοντας πως η ανάδειξη ποδοσφαιριστών αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα. Δεν έκρυψε, επίσης, ότι η θέση του τεχνικού διευθυντή συνοδεύεται από μεγάλες ευθύνες και καθημερινές προκλήσεις, ενώ αναφέρθηκε και στις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες του «τριφυλλιού» ενόψει της νέας σεζόν.

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