Λίβερπουλ: Κανονικά στην αποστολή για τα φιλικά στις ΗΠΑ ο Τσιμίκας

Ο Κώστας Τσιμίκας βρίσκεται κανονικά στα πλάνα της Λίβερπουλ για τη νέα αγωνιστική περίοδο, καθώς ο διεθνής Έλληνας αριστερός μπακ ταξίδεψε με την αποστολή των «ρεντς» στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας.

Ο 29χρονος αμυντικός συμπεριλήφθηκε στους 31 ποδοσφαιριστές που επέλεξε ο Άντονι Ιραόλα για το ταξίδι στην Αμερική, επιβεβαιώνοντας πως υπολογίζεται κανονικά ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Τσιμίκας θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει τη θέση του στο αριστερό άκρο της άμυνας μέσα από τις προπονήσεις και τα φιλικά παιχνίδια που ακολουθούν.

Η Λίβερπουλ αναχώρησε τη Δευτέρα (20/7) με προορισμό το Σικάγο, όπου θα παραμείνει για το μεγαλύτερο μέρος της προετοιμασίας της.

Στο διάστημα της παραμονής της στις Ηνωμένες Πολιτείες, η ομάδα του Ισπανού τεχνικού θα αντιμετωπίσει σε φιλικές αναμετρήσεις τις Σάντερλαντ, Ρέξαμ και Λιντς, με τα παιχνίδια να διεξάγονται σε διαφορετικές περιοχές της Βόρειας Αμερικής.