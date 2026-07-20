Λίβερπουλ: Κανονικά στην αποστολή για τα φιλικά στις ΗΠΑ ο Τσιμίκας
Ο Κώστας Τσιμίκας ταξιδεύει κανονικά με τους «κόκκινους» στις ΗΠΑ.
Ο Κώστας Τσιμίκας βρίσκεται κανονικά στα πλάνα της Λίβερπουλ για τη νέα αγωνιστική περίοδο, καθώς ο διεθνής Έλληνας αριστερός μπακ ταξίδεψε με την αποστολή των «ρεντς» στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας.
Ο 29χρονος αμυντικός συμπεριλήφθηκε στους 31 ποδοσφαιριστές που επέλεξε ο Άντονι Ιραόλα για το ταξίδι στην Αμερική, επιβεβαιώνοντας πως υπολογίζεται κανονικά ενόψει της νέας σεζόν.
Ο Τσιμίκας θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει τη θέση του στο αριστερό άκρο της άμυνας μέσα από τις προπονήσεις και τα φιλικά παιχνίδια που ακολουθούν.
Η Λίβερπουλ αναχώρησε τη Δευτέρα (20/7) με προορισμό το Σικάγο, όπου θα παραμείνει για το μεγαλύτερο μέρος της προετοιμασίας της.
Στο διάστημα της παραμονής της στις Ηνωμένες Πολιτείες, η ομάδα του Ισπανού τεχνικού θα αντιμετωπίσει σε φιλικές αναμετρήσεις τις Σάντερλαντ, Ρέξαμ και Λιντς, με τα παιχνίδια να διεξάγονται σε διαφορετικές περιοχές της Βόρειας Αμερικής.