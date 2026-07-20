Άρης: Τέλος ο Στίβεν Ίνοχ

Στην κοινή συναινέσει ολοκλήρωση της συνεργασίας τους προχώρησαν ΚΑΕ Άρης και Στίβεν Ίνοχ, με τους κιτρινόμαυρους να εύχονται καλή συνέχεια στην καριέρα του 34χρονου σέντερ.

Ο Αμερικάνος παρότι είχε συμβόλαιο με τους «Θεσσαλονικείς» για την επερχόμενη περίοδο, αποφασίστηκε από κοινού να μην συνεχίσουν παρέα, με τον Ίνοχ να αποτελεί και επίσημα παρελθόν από το ρόστερ του Βασίλη Σπανούλη.

Την περσινή σεζόν ο Ίνοχ είχε κατά μέσο όρο 6.7 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 0.5 ασίστ ανά αγώνα σε 38 παιχνίδια Eurocup και GBL.

Η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Steven Enoch. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα και του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στη συνέχεια της καριέρας του.»