Το νέο World Ranking της FIBA - Στην 13η θέση η Ελλάδα

Η FIBA προχώρησε στην ανανέωση της παγκόσμιας κατάταξης των εθνικών ομάδων αμέσως μετά την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Η Ελλάδα είδε τη Λετονία να την προσπερνά, με αποτέλεσμα να χάσει μία θέση και να υποχωρήσει στην 13η στον κόσμο.

Η «Γαλανόλευκη» συγκεντρώνει πλέον 756,2 βαθμούς, με τους Λετονούς να πραγματοποιούν άνοδο και να σκαρφαλώνουν στη 12η θέση του πίνακα.

Όσον αφορά την πρώτη πεντάδα, τα πράγματα παρέμειναν ακριβώς όπως είχαν: οι ΗΠΑ συνεχίζουν να διατηρούν θέση στην κορυφή, η Γερμανία ακολουθεί σταθερά στη 2η θέση, ενώ την πεντάδα συμπληρώνουν η Σερβία, η Γαλλία και ο Καναδάς στην 3η, 4η και 5η θέση αντίστοιχα.