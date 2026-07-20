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Το νέο World Ranking της FIBA - Στην 13η θέση η Ελλάδα

Το νέο ανανεωμένο της Ranking, δημοσίευσε η FIBA, με την επίσημη αγαπημένη να καταλαμβάνει την 13η θέση.

Το νέο World Ranking της FIBA - Στην 13η θέση η Ελλάδα
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Η FIBA προχώρησε στην ανανέωση της παγκόσμιας κατάταξης των εθνικών ομάδων αμέσως μετά την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Η Ελλάδα είδε τη Λετονία να την προσπερνά, με αποτέλεσμα να χάσει μία θέση και να υποχωρήσει στην 13η στον κόσμο.

Η «Γαλανόλευκη» συγκεντρώνει πλέον 756,2 βαθμούς, με τους Λετονούς να πραγματοποιούν άνοδο και να σκαρφαλώνουν στη 12η θέση του πίνακα.

Όσον αφορά την πρώτη πεντάδα, τα πράγματα παρέμειναν ακριβώς όπως είχαν: οι ΗΠΑ συνεχίζουν να διατηρούν θέση στην κορυφή, η Γερμανία ακολουθεί σταθερά στη 2η θέση, ενώ την πεντάδα συμπληρώνουν η Σερβία, η Γαλλία και ο Καναδάς στην 3η, 4η και 5η θέση αντίστοιχα.

https://www.instagram.com/p/DbA4ThGsHai/
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