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Θλίψη στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Κέβιν Κίγκαν

Στο πένθος βυθίστηκε το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, καθώς πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο θρυλικός, Κέβιν Κίγκαν.

Θλίψη στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Κέβιν Κίγκαν
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Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θρηνεί την απώλεια του Κέβιν Κίγκαν, καθώς ο θρυλικός Άγγλος πρώην ποδοσφαιριστής και προπονητής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, ύστερα από μάχη με τον καρκίνο.

Μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή. Ο Κίγκαν είχε διαγνωστεί από τον περασμένο Ιανουάριο με καρκίνο τετάρτου σταδίου κι άφησε την τελευταία του πνοή τη Δευτέρα (20/7), όπως γνωστοποίησε η οικογένειά του.

Η ανακοίνωση της οικογένειας του Κίγκαν

«Με τεράστια θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο Κέβιν Κίγκαν απεβίωσε σε ηλικία 75 ετών. Ο Κέβιν πάλευε με τον καρκίνο και ήταν περιτριγυρισμένος από τη σύζυγό του και τις κόρες του στις τελευταίες του στιγμές.

Δύο φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας, ο Κέβιν ήταν ένας πολύ αγαπημένος σύζυγος, πατέρας και παππούς. Η οικογένεια θα ήθελε να ευχαριστήσει την απίστευτη ιατρική ομάδα του Κέβιν για όλη την υποστήριξή τους.

Αυτή είναι μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή και ζητούν χώρο και ιδιωτικότητα».

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