Οι AXASTOI κλείνουν τη σεζόν με το Live FEST 2026 στο Telekom Center Athens Open Air

Μεγάλο φινάλε για τους «Άχαστους»: Το Live FEST 2026 έρχεται στο Telekom Center Athens Open Air

Οι AXASTOI κλείνουν τη σεζόν με το Live FEST 2026 στο Telekom Center Athens Open Air
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Όλα είναι έτοιμα για το μεγαλύτερο live event των ΑΧΑΣΤΩΝ, σήμερα, Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο Telekom Center Athens P5.

Παρακαλούμε το κοινό να λάβει υπόψη του τις παρακάτω χρήσιμες πληροφορίες για την καλύτερη εξυπηρέτησή του.

Doors Open: 17:30

SHOW starts: 19:00 AXASTOI on stage: 21:05

Εισιτήρια Γενικής Εισόδου | Final Phase 20 ευρώ

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Προσέλευση

Οι πύλες θα ανοίξουν στις 17:30. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων, παρακαλείται το κοινό να μην προσέλθει πολύ νωρίς στον χώρο, καθώς δεν συνιστάται η αναμονή εκτός του χώρου διεξαγωγής του event λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

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Πρόσβαση στον χώρο

Η πρόσβαση στον χώρο διεξαγωγής του event πραγματοποιείται από την Πύλη Δ, επί της Λεωφόρου Σπύρου Λούη, καθώς και από τον σταθμό ΗΣΑΠ «Ειρήνη». Χώροι στάθμευσης είναι διαθέσιμοι στα parking επί της Λεωφόρου Κύμης.

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Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών:

Χρησιμοποιήστε αντηλιακό,φορέστε ελαφριά ρούχα,φροντίστε να παραμένετε ενυδατωμένοι

Σε περίπτωση αδιαθεσίας ή ζάλης, απευθυνθείτε άμεσα στο εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό ή σε οποιοδήποτε μέλος της ομάδας της διοργάνωσης.

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Μετακίνηση με ΗΣΑΠ

Για τη διευκόλυνση της επιστροφής του κοινού, η ΣΤΑ.ΣΥ. επεκτείνει το ωράριο λειτουργίας του ΗΣΑΠ, με επιπλέον δρομολόγια από τον σταθμό Ειρήνη τόσο προς Κηφισιά όσο και προς Πειραιά, μετά το τέλος της συναυλίας.

Σας περιμένουμε όλους για μία μοναδική βραδιά!

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