Μουντιάλ 2026: Αγκαλιά με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ο IshowSpeed (vid)

Ο αστέρας των Χιτ συναντήθηκε με τον διάσημο youtuber.

Μουντιάλ 2026: Αγκαλιά με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ο IshowSpeed (vid)
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Το «παρών» στον τελικό του Μουντιάλ δίνει κι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος συναντήθηκε με τον influencer «ishowspeed». Οι δυο τους συναντήθηκαν στις πολυτελείς σουίτες του σταδίου που είναι γεμάτες με προσωπικότητες της showbiz.

O Έλληνας σούπερ σταρ του NBA, Γιάννης Αντετοκούνμπο, βρέθηκε στην ίδια σουίτα μαζί με τον πολύ στενό του φίλο και ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Αρης, Ρίτσαρντ Σιάο. Μάλιστα, η σουίτα τους βρισκόταν ακριβώς δίπλα σε εκείνη της οικογένειας του Λιονέλ Μέσι.

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