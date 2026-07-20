· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Επαγγελματικό συμβόλαιο στον Κρητικό

Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο ο νεαρός επιθετικός

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: Επαγγελματικό συμβόλαιο στον Κρητικό
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Επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό υπέγραψε ο Σωτήρης Κρητικός, όπως ανακοίνωσε το «τριφύλλι».

Ο νεαρός επιθετικός θα φοράει τα πράσινα έως το 2029, με τους ανθρώπους της ομάδας να δείχνουν ότι πιστεύουν πολύ στις δυνατότητές του.

Η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Σωτήρη Κρητικό. Ο Κρητικός θα φοράει τα πράσινα μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Ο νεαρός επιθετικός γεννήθηκε στη Ρόδο στις 6 Μαΐου 2009 και άρχισε να παίζει ποδόσφαιρο σε ηλικία 5 ετών στους Πάνθηρες Ρόδου. Το 2024 ήρθε στον Παναθηναϊκό και την περασμένη σεζόν αποτέλεσε μέλος της Κ17 του Τριφυλλιού, που κατέκτησε το πρωτάθλημα, ενώ τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται με την Κ19 των Πράσινων.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή του πρώτου του επαγγελματικού συμβολαίου, ο Σωτήρης Κρητικός ανέφερε:

"Η υπογραφή του πρώτου μου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Παναθηναϊκό αποτελεί την επιβράβευση της προσπάθειας και της δουλειάς που έχω καταβάλει όλα αυτά τα χρόνια. Είναι μεγάλη τιμή για εμένα να ανήκω σε έναν τόσο ιστορικό σύλλογο και θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη που μου δείχνει. Θα συνεχίσω να εργάζομαι καθημερινά με συνέπεια και ταπεινότητα, με στόχο να εξελίσσομαι διαρκώς και να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την οικογένειά μου και όλους τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου και με στήριξαν σε αυτή τη διαδρομή".

Τον συγχαίρουμε και του ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες με το Σύλλογο».

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