Live Streaming: Η παρέλαση της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Ισπανίας

Η Ισπανία γιορτάζει την επιστροφή της στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, με την αποστολή της «ρόχα» να προσγειώνεται στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026.

Οι διεθνείς αποβιβάζονται από το αεροπλάνο μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού, με τα χαμόγελα να κυριαρχούν στα πρόσωπά τους.

Οι νέοι παγκόσμιοι πρωταθλητές χαιρετούν τον κόσμο που έχει συγκεντρωθεί για να τους υποδεχθεί, εμφανώς συγκινημένοι και περήφανοι για τη σπουδαία επιτυχία τους. Η άφιξή τους σηματοδοτεί την έναρξη των πανηγυρικών εκδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί σε ολόκληρη την Ισπανία.