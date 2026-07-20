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Ολυμπιακός: Νέος διευθυντής της «ερυθρόλευκης» ακαδημίας ο Πάουλο Νόγκα

Νέος επικεφαλής της ακαδημίας του Ολυμπιακού ανέλαβε ο Πάουλο Νόγκα. 

Γιώργος Κυριακόπουλος

Ολυμπιακός: Νέος διευθυντής της «ερυθρόλευκης» ακαδημίας ο Πάουλο Νόγκα
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Το… χρίσμα στον Πορτογάλο Πάουλο Νόγκα για την διεύθυνση της ακαδημίας έδωσε ο Ολυμπιακός, ο οποίος ανακοίνωσε και επίσημα την συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την ανάληψη της διεύθυνσης της ακαδημίας από τον καταξιωμένο Πορτογάλο Πάουλο Νόγκα. Γεννημένος στις 3 Σεπτεμβρίου 1955, αφού έπαιξε επαγγελματικό ποδόσφαιρο για 12 χρόνια στην Πορτογαλία, ανέπτυξε ισχυρό ακαδημαϊκό προφίλ με σπουδές στον αθλητισμό και στο ποδόσφαιρο. Από τον Ιανουάριο του 2013 έως τον Δεκέμβριο του 2017 διατέλεσε διευθυντής της ακαδημίας της Porto, ενώ από τον Ιανουάριο του 2017 έως τον Μάιο του 2018 ανέλαβε το ίδιο πόστο στην Κίνα για λογαριασμό της Shandong Luneng Taishan.

Ακολούθησε η θέση του τεχνικού διευθυντή στην ακαδημία της Paris Saint-Germain (2018-2019) και η παρουσία στη Sporting CP (Ιούλιος 2020 – Φεβουάριος 2025), στην οποία εργάστηκε ως επικεφαλής στρατηγικής, αξιολόγησης και ανάπτυξης ταλέντων, θητεία κατά την οποία η ομάδα της Λισσαβώνας εξελίχθηκε σε ένα από τα κορυφαία “εργοστάσια” ταλέντων στην Ευρώπη. Τελευταίος του σταθμός πριν αναλάβει τη θέση του διευθυντή της «ερυθρόλευκης» ακαδημίας ήταν η CSKA Sofia, στην οποία εργάστηκε ως αθλητικός διευθυντής του συλλόγου.

Ο Πάουλο Ζόρζε ντος Σάντος Νόγκα, όπως είναι το πλήρες του όνομα, διαθέτει πτυχίο στις Επιστήμες Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με εξειδίκευση στο ποδόσφαιρο, δίπλωμα αθλητικού διευθυντή από την Πορτογαλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, καθώς και μεταπτυχιακό τίτλο technical director.

Βοηθός του Πάουλο Νόγκα, εκτός από τον Deputy Head of Academy Νίκο Τοπολιάτη, αναλαμβάνει ο Φρανσίσκο Βελέζ Ντε Λίμα, ο οποίος έχει εργαστεί στην πορτογαλική Vitória Sport Clube, μεταξύ άλλων ως υπεύθυνος των τμημάτων υποδομής σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού και team manager της U19. Έχει μεταπτυχιακό στη διοίκηση αθλητισμού και πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων και management».

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