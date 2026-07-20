ΠΑΟΚ: Καλεί τον κόσμο στο «Παλατάκι» για την παρουσίαση του Όσμαν

Παίκτης του ΠΑΟΚ με κάθε επισημότητα είναι εδώ και λίγη ώρα ο Τζέντι Όσμαν, με την πολυαναμενόμενη παρουσίαση του Τούρκου φόργουορντ να είναι προγραμματισμένη για σήμερα (20/7) στις 18:30 στην PAOK Sports Arena.

Από την πλευρά της, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ απηύθυνε ανοιχτό κάλεσμα προς τους φιλάθλους να γεμίσουν το γήπεδο και να καλωσορίσουν όλοι μαζί τον Όσμαν στη νέα του οικογένεια, γιορτάζοντας με τον πιο λαμπρό τρόπο το νέο μεταγραφικό χτύπημα του «Δικεφάλου».

Η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Cedi Osman στη μεγάλη οικογένεια του Δικεφάλου.

Σήμερα στις 18:30, στο PAOK Sports Arena, ο Cedi Osman θα φορέσει για πρώτη φορά τα ασπρόμαυρα και θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τον κόσμο του ΠΑΟΚ, δεχόμενος το πρώτο θερμό καλωσόρισμα από τη μεγάλη οικογένεια του Δικεφάλου.

Η παρουσία των φιλάθλων θα δώσει ξεχωριστό παλμό σε αυτή τη σημαντική στιγμή και θα αποτελέσει την ιδανική αρχή της κοινής μας πορείας.

Σας περιμένουμε όλους στο PAOK Sports Arena, για να υποδεχθούμε μαζί τον Cedi Osman και να του δείξουμε από την πρώτη στιγμή τι σημαίνει να είσαι μέλος της μεγάλης οικογένειας του ΠΑΟΚ.

Η είσοδος των φιλάθλων θα πραγματοποιηθεί από την κεντρική είσοδο (VIP) του PAOK Sports Arena.»