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Ξέσπασμα Αταμάν: «Το σκορ δεν είναι 82-76, αλλά 29-5»

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού ξέσπασε κατά των διαιτητών, στη συνέντευξη Τύπου και μεταξύ άλλων έστειλε μήνυμα στα ελληνικά και τα σερβικά ΜΜΕ.

Γιάννης Κουβόπουλος

Ξέσπασμα Αταμάν: «Το σκορ δεν είναι 82-76, αλλά 29-5»
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Έξαλλος ήταν ο Τσέντι Όσμαν μετά το τέλος του Game 1 και έριξε τα βέλη του τόσο κατά των διαιτητών που έκριναν το αποτέλεσμα, όσο και των ΜΜΕ σε Ελλάδα και Σερβίας τονίζοντας ότι θα πρέπει να συνεχίσουν να γράφουν ότι ο Τούρκος είναι ο χειρότερος προπονητής και οι διαιτητές οι καλύτεροι στην Ευρώπη.

Αναλυτικά:

«Γνωρίζετε ότι στην Τουρκία έχουμε παραγωγές φιλμ. Σίριαλ. Και οι Έλληνες παρακολουθούν πολλά τέτοια. Κάτι τέτοιο ήταν και το σημερινό. Το σημερινό αποτέλεσμα δεν είναι το 82-76, αλλά το 29-5. Θέλω να πω στα μίντια της Ελλάδας και της Σερβίας να συνεχίζουν να γράφουν ότι ο Αταμάν είναι ο χειρότερος προπονητής και ότι αυτοί οι διαιτητές είναι οι καλύτεροι. Συγχαρητήρια».

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