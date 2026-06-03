Αταμάν: «Είδατε τι έγινε στο τέλος με το σφύριγμα στον Φουρνιέ»

Ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 στους τελικούς της GBL, έχοντας ως τεράστιο πλεονέκτημα τα σφυρίγματα των διαιτητών. Ο Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ήταν εμφανώς εκνευρισμένος. Ο κόουτς του Παναθηναϊκού AKTOR αναφέρθηκε στο αποκορύφωμα των αποφάσεων, το φάουλ-ανακάλυψη πάνω στον Φουρνιέ.

Οι δηλώσεις του Αταμάν:

«Οι συνεργάτες μου μιλάνε στους διαιτητές. Είδατε τι έγινε στο τέλος με το σφύριγμα στον Φουρνιέ και τις βολές. Αυτό ήταν ένα σημαντικό σφύριγμα. Ήμασταν κακοί επιθετικά, δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε. Πρέπει να σκοράρεις. Παλέψαμε, προσπαθήσαμε, χάσαμε τα σουτ όμως. Είναι το 1-0, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό».