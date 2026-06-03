ΠΑΟΚ: Νέος προπονητής ο Σάκης Πλατανίτης

Σε νέα εποχή περνά το τμήμα πόλο ανδρών του ΠΑΟΚ, καθώς ο Σάκης Πλατανίτης θα είναι ο προπονητής της ομάδας για τη σεζόν 2026-27.

Μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Θοδωρής Χατζηθεοδώρου και την παρουσία του «Δικεφάλου» στην έκτη θέση της Α1 Πόλο Ανδρών, οι Θεσσαλονικείς προχωρούν στον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας, εμπιστευόμενοι έναν προπονητή με σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη αθλητών και στη δημιουργία ανταγωνιστικών συνόλων.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ

«Ο ΠΑΟΚ και το τμήμα Πόλο ανδρών, ΠΑΟΚ, ανακοινώνουν την έναρξη συνεργασίας με τον προπονητή, Σάκη Πλατανίτη, για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Γεννημένος στις 27/02/1974, ο Σάκης Πλατανίτης είναι ένας προπονητής με πλούσιες παραστάσεις και σπουδαίο βιογραφικό.

Από το 2010 δραστηριοποιήθηκε στα αναπτυξιακά τμήματα του ΟΣΦΠ, έχοντας την ευθύνη των ομάδων Νέων Ανδρών και Εφήβων. Με την ομάδα Νέων Ανδρών κατέκτησε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα το 2020, ενώ παράλληλα οδήγησε το σύνολο σε δύο τρίτες θέσεις, το 2017 και το 2018.

Σημαντικές επιτυχίες σημείωσε και με την εφηβική ομάδα, με κορυφαία τη κατάκτηση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος το 2017. Επιπλέον, στο ενεργητικό του συγκαταλέγονται δύο ασημένια μετάλλια (2013, 2016) και ένα χάλκινο (2015).

Η προπονητική του πορεία περιλαμβάνει επίσης θητεία στις Εθνικές ομάδες Παίδων και Εφήβων. Το 2018 συνέβαλε στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος με την Εθνική Εφήβων, ενώ το 2019 βρέθηκε στον πάγκο της Εθνικής Παίδων, η οποία κατέλαβε την τέταρτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Τον Σεπτέμβριο του 2020 ανέλαβε την ομάδα του Βόλου ως τεχνικός σύμβουλος, με βασική αποστολή την αναδιοργάνωση και την ανάπτυξη των τμημάτων υποδομής του συλλόγου. Προς το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2021-22 κλήθηκε να καθοδηγήσει και την ανδρική ομάδα, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία της στα πλέι άουτ της Α1 κατηγορίας.

Το καλοκαίρι του 2023 επέστρεψε στον βολιώτικο σύλλογο ως πρώτος προπονητής. Στην παρθενική του σεζόν δημιούργησε ένα νέο και ανταγωνιστικό σύνολο από μηδενική βάση, το οποίο ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στην 6η θέση του Βόρειου Ομίλου της Α2 Ανδρών. Τη σεζόν που ακολούθησε, ο Βόλος πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία, κατακτώντας την 4η θέση και εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά τη συμμετοχή του στα πλέι οφ της κατηγορίας.

Για την έναρξη συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ, o Σάκης Πλατανίτης, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου, acpaok.gr:

"Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω τους αδελφούς Νικολαΐδη και τον Τάσο Πετρίδη για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό μου, ώστε να οδηγήσω την ομάδα του ΠΑΟΚ τη νέα χρονιά. Είμαι χαρούμενος και αρκετά αισιόδοξος για τη νέα προσπάθεια που γίνεται στο τμήμα. Το σίγουρο είναι ότι η ομάδα προέρχεται από μια χρονιά στην οποία τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως θα θέλαμε, αναφορικά με την έξοδο στην Ευρώπη. Τη νέα χρονιά πρέπει να θέσουμε νέους στόχους και, με πολλή δουλειά, να φέρουμε τον ΠΑΟΚ εκεί όπου αρμόζει στο όνομα και στον κόσμο του, που έχει απαιτήσεις από την ομάδα. Χτίζεται μια καινούρια ομάδα, με νέους πολύ καλούς παίκτες αλλά και παλιούς που έχουν μοχθήσει φορώντας αυτό το σκουφάκι. Είμαι αισιόδοξος για τη νέα χρονιά και, χωρίς μεγάλες κουβέντες αλλά μόνο με δουλειά, θα μπορέσουμε να πετύχουμε αυτά που θα θέσουμε ως στόχους!"

Καλώς ήρθες στον ΠΑΟΚ, κόουτς!»