Greek Basketball League: Πότε είναι το Game 2, Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός στο «Telekom Center»

Στην… ιστορία πέρασε το Game 1 μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού AKTOR στους τελικούς της Greek Basketball League. Οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να κάνουν το 1-0 στην σειρά, με μία ακόμα εξαιρετική εμφάνιση της Βάσως Τσαρούχα.

Πλέον, οι δύο ομάδες καλούνται άμεσα να στραφούν στο επόμενο ματς των τελικών, το οποίο θα φιλοξενηθεί στο «στολίδι» των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων στο Μαρούσι, το «Telekom Center Athens».

Το Game 2 των τελικών έχει προγραμματιστεί για το βράδυ της Παρασκευής (05/06) στις 21:00 και τηλεοπτικά θα καλυφθεί από το ΕΡΤ2 Σπορ.