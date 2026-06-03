«Ενδιαφέρον της Φαμαλικάο για Κούτσια»

Ανοιχτό παραμένει το μέλλον του Γιώργου Κούτσια στη Λουγκάνο, ενώ ήδη έχει προκύψει ενδιαφέρον από την Φαμαλικάο, σύμφωνα με την ελβετική «Blick».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η πορτογαλική ομάδα έχει ήδη καταθέσει επίσημη πρόταση για την απόκτησή του, χωρίς ωστόσο να καλύπτει τις οικονομικές απαιτήσεις της Λουγκάνο, όπως επιβεβαίωσε και ο αθλητικός διευθυντής του συλλόγου.

Η Φαμαλικάο, που τερμάτισε στην πέμπτη θέση του πρωταθλήματος την περασμένη σεζόν, παραμένει ενεργή στη διεκδίκηση του Έλληνα φορ, με την πλευρά του παίκτη να εξετάζει προσεκτικά τις επιλογές για το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Τη φετινή σεζόν κατέγραψε 36 συμμετοχές με 6 γκολ και 3 ασίστ, ενώ με την Εθνική Ελπίδων μετρά 25 συμμετοχές και 10 γκολ.