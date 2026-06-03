«Ενδιαφέρον της Φαμαλικάο για Κούτσια»

Σύμφωνα με την ελβετική «Blick», η Φαμαλικάο θέλει να αποκτήσει τον 22χρονο επιθετικό της Λουγκάνο, Γιώργο Κούτσια.

«Ενδιαφέρον της Φαμαλικάο για Κούτσια»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ανοιχτό παραμένει το μέλλον του Γιώργου Κούτσια στη Λουγκάνο, ενώ ήδη έχει προκύψει ενδιαφέρον από την Φαμαλικάο, σύμφωνα με την ελβετική «Blick».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η πορτογαλική ομάδα έχει ήδη καταθέσει επίσημη πρόταση για την απόκτησή του, χωρίς ωστόσο να καλύπτει τις οικονομικές απαιτήσεις της Λουγκάνο, όπως επιβεβαίωσε και ο αθλητικός διευθυντής του συλλόγου.

Η Φαμαλικάο, που τερμάτισε στην πέμπτη θέση του πρωταθλήματος την περασμένη σεζόν, παραμένει ενεργή στη διεκδίκηση του Έλληνα φορ, με την πλευρά του παίκτη να εξετάζει προσεκτικά τις επιλογές για το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Τη φετινή σεζόν κατέγραψε 36 συμμετοχές με 6 γκολ και 3 ασίστ, ενώ με την Εθνική Ελπίδων μετρά 25 συμμετοχές και 10 γκολ.

COMMENTS
LATEST NEWS
23:32 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Ενδιαφέρον της Φαμαλικάο για Κούτσια»

23:23 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Το σφύριγμα που έκρινε το Game 1 - Η Τσαρούχα «είδε» φάουλ του Ναν

23:21 GREEK BASKET LEAGUE

Ξέσπασμα Αταμάν: «Το σκορ δεν είναι 82-76, αλλά 29-5»

23:15 GREEK BASKET LEAGUE

Λεκτική επίθεση των «πράσινων» στους διαιτητές

23:11 GREEK BASKET LEAGUE

Αταμάν: «Είδατε τι έγινε στο τέλος με το σφύριγμα στον Φουρνιέ»

23:10 GREEK BASKET LEAGUE

Greek Basketball League: Πότε είναι το Game 2, Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός στο «Telekom Center»

23:01 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γιουβέντους: Αποχωρεί ο Βλάχοβιτς - Κινείται για Κολό Μουανί

22:55 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR 82-76: «Καθάρισαν» οι «γκρι» για τους «ερυθρόλευκους»

22:50 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: «Πράσινη» επιστροφή με πρωταγωνιστή τον Μήτογλου

22:47 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Συμφωνία Ηλιόπουλου με Νίκολιτς για νέο συμβόλαιο

22:28 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η... πολιορκία του Τζόλη συνεχίζεται - Ακόμα ένα... μεγαθήριο στα «πόδια» του

22:23 BET ON

Η επιλογή της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη για τα NBA Playoffs

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας