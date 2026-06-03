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Λεκτική επίθεση των «πράσινων» στους διαιτητές

Δεν άντεξαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού και ξέσπασαν κατά των διαιτητών μετά το τέλος του αγώνα.

Γιάννης Κουβόπουλος

Λεκτική επίθεση των «πράσινων» στους διαιτητές
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Απίστευτα πράγματα για μια ακόμα φορά στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με τους διαιτητές της ΕΟΚ και πρώτη και καλύτερη την κυρία Τσαρούχα, να διαμορφώνουν το αποτέλεσμα του πρώτου τελικού.

Ο Παναθηναϊκός έφτασε πάρα πολύ κοντά στο να πάρει ένα τεράστιο διπλό αλλά η Τσαρούχα με τους συναδέλφους της ύψωσαν… τοίχος, απαγορεύοντας από τους «πράσινους» να φύγουν νικητές.

Το σημείο «κλειδί» φυσικά και δεν είναι άλλο από το «σφύριγμα» ανακάλυψη της Τσαρούχα η οποία 45.5 δεύτερα πριν από το τέλος χρέωσε με ανύπαρκτο φάουλ τον Κέντρικ Ναν στέλνοντας και πάλι τον Εβάν Φουρνιέ στις βολές.

Μετά το τέλος του ματς οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού επιτέθηκαν στους διαιτητές φωνάζοντας ότι «ντροπή» και «κλέφτες», με τους «γκρι» να μη μπορούν να απαντήσουν το παραμικρό, με τις φωνές των ανθρώπων του Παναθηναϊκού να ακούγονται ξεκάθαρα από τα μικρόφωνα της ΕΡΤ, την ώρα που ο Εργκίν Αταμάν έκανε δηλώσεις.

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