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Παναθηναϊκός AKTOR: «Δεσμευόμαστε πως θα πολεμήσουμε μέχρις εσχάτων»

Ανακοίνωση της «πράσινης» ΚΑΕ για τη συνέχεια των τελικών της GBL, με αναφορές στους φιλάθλους που είναι εξοργισμένοι, αλλά και ένα ερώτημα «φωτιά». 

Παναθηναϊκός AKTOR: «Δεσμευόμαστε πως θα πολεμήσουμε μέχρις εσχάτων»
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Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχασε… με το ζόρι στο ΣΕΦ. Η σειρά των τελικών άρχισε με τους «πράσινους» να είναι πίσω 0-1 και τους φιλάθλους τους εξοργισμένους για όσα συνέβησαν.

Για το λόγο αυτό η ΚΑΕ με ανακοίνωσή της, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στους οπαδούς για τη συνέχεια των τελικών, αλλά και τη «μάχη» για να… σπάσει το απόστημα.

Η ανακοίνωση:

«Αντιλαμβανόμαστε πλήρως την οργή των φιλάθλων του Παναθηναϊκού μέσα από τα χιλιάδες μηνύματα που δεχόμαστε τις τελευταίες ώρες την οποία και συμμεριζόμαστε απολύτως.

Για τον μεγαλύτερο Σύλλογο της Ευρώπης, τη λαμπρή του ιστορία και τα εκατομμύρια των φιλάθλων του δεν μπορεί να αποτελέσει τρόπο αντίδρασης ο ευτελισμός, ο υποβιβασμός στην Α2, είτε αποφεύγοντας τη συμμετοχή σε κάποια αναμέτρηση, είτε αποκλείοντας την Κρατική Τηλεόραση από τη μετάδοση του εντός έδρας αγώνα μας.

Ως Παναθηναϊκός δεσμευόμαστε πως θα πολεμήσουμε μέχρις εσχάτων για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος εντός αγωνιστικού χώρου έχοντας τον κόσμο μας ως ασπίδα και προτεραιότητα. Μαζί θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις για αυτό που δικαιούμαστε. Για το μεγαλείο μας.

Άραγε η Κυβέρνηση μέχρι πότε θα συνεχίσει να κωφεύει σε όλα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ τα τελευταία χρόνια;

Όσοι κατέκριναν την προηγούμενη διοίκηση της ΕΟΚ ως κατεστημένο, τί έχουν να πουν για τη νυν διοίκηση η οποία εξελέγη με τον τρόπο που όλοι θυμόμαστε επί υπουργίας του Λευτέρη Αυγενάκη και κατά τη θητεία της παρακολουθούμε αγώνες, όπως και ο πρώτος τελικός του Πρωταθλήματος με την ανοχή του Κράτους;

Να είναι βέβαιος όλος ο φίλαθλος κόσμος πως με την ολοκλήρωση του φετινού Πρωταθλήματος θα κάνουμε, σε όλα τα επίπεδα, αυτό που οφείλουμε στην Ιστορία, τον κόσμο και το ηθικό βάρος του Παναθηναϊκού, αλλά και συνολικά του ελληνικού Μπάσκετ.

ΥΓ: Πώς φαίνεται σε οποιονδήποτε το να σφυρίζει διαιτητής (άνδρας/γυναίκα), που διώκεται ποινικά, την ομάδα η οποία υπέβαλε τη μήνυση εναντίον του/της;».

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