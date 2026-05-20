Αρτέτα: «Γράψαμε ξανά ιστορία μαζί, είμαι περήφανος για όλους σας»

Το Λονδίνο από χθες το βράδυ γιορτάζει. Η Άρσεναλ γιορτάζει. Οι «κανονιέρηδες» κατάφεραν να κατακτήσουν και πάλι τη Premier League, 22 ολόκληρα χρόνια μετά την τελευταία τους φορά.

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα το άξιζε και με το παραπάνω, με τον έμπειρο τεχνικό να ξεσπά μετά το τέλος του αγώνα της Μπόρνμουθ με τη Σίτι και να αποθεώνει τους παίκτες του, την ώρα που η ομάδα της Άρσεναλ είχε συγκεντρωθεί στο προπονητικό της κέντρο για να παρακολουθήσει το ματς των «Πολιτών» που της χάρισε τον τίτλο.

«Γράψαμε ξανά ιστορία, μαζί. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενος, πιο περήφανος για όλους όσους συμμετείχαν σε αυτόν τον ποδοσφαιρικό σύλλογο. Ας απολαύσουμε αυτή τη στιγμή», είπε και πρόσθεσε: «Τα καταφέρατε. Οι πρωταθλητές συνεχίζουν όταν οι άλλοι σταματούν. Αυτή είναι η στιγμή σου. Τώρα, πήγαινε και απόλαυσε κάθε στιγμή», είπε ο Γάλλος.

Ο Μικέλ Αρτέτα έγραψε τη δική του προσωπική ιστορία με το πρωτάθλημα αυτό, καθώς έχει αρκετές στατιστικές επιτυχίες, με σημαντικότερη το ότι γίνεται μόλις ο όγδοος προπονητής στην ιστορία της Άρσεναλ που κατακτάει το πρωτάθλημα.