NBA: Επική ανατροπή από το -22 για τους Νικς με ηγέτη τον Μπράνσον

Ο Τζέιλεν Μπράνσον υπέγραψε μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις των φετινών playoffs του NBA, οδηγώντας τη Νέα Υόρκη σε επική ανατροπή κόντρα στο Κλίβελαντ.

Με 38 πόντους, ο σταρ της Νέας Υόρκης έφερε την ομάδα του από το -22 στην τέταρτη περίοδο και τη βοήθησε να επικρατήσει στην παράταση του Game 1 των τελικών της Ανατολικής.

Οι Νικς βρέθηκαν να χάνουν με 93-71, 7:52 πριν από το τέλος της κανονικής διάρκειας, δείχνοντας ανήμποροι να ακολουθήσουν τον ρυθμό των Καβαλίερς. Ο Μπράνσον, όμωε, πήρε την κατάσταση στα χέρια του, επιτέθηκε διαρκώς στον Τζέιμς Χάρντεν και αποτέλεσε τον βασικό εκφραστή ενός επιμέρους 18-1 που άλλαξε πλήρως την εικόνα του αγώνα.

Με καλάθι 19 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, ο Μπράνσον ισοφάρισε σε 101-101 κι έστειλε το παιχνίδι στην παράταση.Στο έξτρα πεντάλεπτο, οι Νικς μπήκαν αποφασισμένοι και έτρεξαν σερί 9-0, με το Madison Square Garden να παίρνει… φωτιά. Η ομάδα της Νέας Υόρκης απέχει πλέον τρεις νίκες από την πρώτη της συμμετοχή σε τελικούς NBA μετά το 1999.

Ο Μικάλ Μπρίτζες πρόσθεσε 18 πόντους, ενώ από 13 σημείωσαν τρεις παίκτες των Νικς, ανάμεσά τους και ο OG Ανουνόμπι, ο οποίος επέστρεψε μετά από απουσία δύο αγώνων λόγω τραυματισμού.

Για τους Καβαλίερς, ο Ντόνοβαν Μίτσελ είχε 29 πόντους, όμως η ομάδα του κατέρρευσε στο φινάλε. Από το προβάδισμα των 22 πόντων, το Κλίβελαντ δέχθηκε συνολικό επιμέρους σκορ 44-11 μέχρι το τέλος της παράτασης.

Οι Νικς έφτασαν έτσι στην όγδοη συνεχόμενη νίκη τους στα playoffs και πλέον στρέφουν την προσοχή τους στο Game 2, που θα διεξαχθεί τα ξημερώματα της Πέμπτης (21/05).

Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές τέταρτης περιόδου στην ιστορία των playoffs τα τελευταία 30 χρόνια, με μοναδική μεγαλύτερη εκείνη των Κλίπερς απέναντι στους Γκρίζλις το 2012 από το -24.

Ο Έβαν Μόμπλεϊ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους και 14 ριμπάουντ για το Κλίβελαντ, ενώ ο Τζέιμς Χάρντεν είχε επίσης 15 πόντους, αλλά με πολύ άστοχη βραδιά πίσω από τα 7,24μ., καθώς μέτρησε μόλις 1/8 τρίποντα και έξι λάθη.

