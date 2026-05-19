Υπέγραψε με την Μέλμπουρν Γιουνάιτεντ ο Τζο Ίνκγλις

Ο Τζο Ίνγκλις αποκάλυψε πως θα επιστρέψει στην πατρίδα του έπειτα από δύο δεκαετίες, καθώς συμφώνησε με την Μέλμπουρν Γιουνάιτεντ για συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών.

Ο 38χρονος φόργουορντ θα αγωνιστεί ξανά στο National Basketball League, με στόχο να ολοκληρώσει εκεί τη σπουδαία επαγγελματική του πορεία. Ο Ίνγκλις είχε ξεκινήσει την καριέρα του το 2006 με τους Σάουθ Ντράγκονς, πριν ακολουθήσει μία μακρά και επιτυχημένη διαδρομή σε Ευρώπη και NBA, αγωνιζόμενος σε κορυφαία πρωταθλήματα της Ισπανίας και του Ισραήλ.

Η μεγαλύτερη διάκριση της καριέρας του ήρθε στο NBA, όπου παρέμεινε για 12 χρόνια, από το 2014 έως το 2026, καταγράφοντας εξαιρετικά στατιστικά και καθιερώνοντας τον εαυτό του ως έναν από τους πιο αξιόπιστους σουτέρ της λίγκας.

Στο διάστημα παρουσίας του στον «μαγικό κόσμο», ο Αυστραλός άσος μέτρησε κατά μέσο όρο 7,7 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3,5 ασίστ ανά αγώνα, σουτάροντας με ποσοστό 40,9% πίσω από τη γραμμή του τριπόντου.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του στο NBA φόρεσε τις φανέλες των Λος Άντζελες Κλίπερς, Γιούτα Τζαζ, Μιλγουόκι Μπακς, Ορλάντο Μάτζικ και Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

Οι δηλώσεις του Ίνγκλις:

«Η επιστροφή μου στη Μελβούρνη είναι απίστευτα ξεχωριστή. Το να επιστρέψω εκεί που ξεκίνησε η επαγγελματική μου καριέρα πριν από σχεδόν 20 χρόνια είναι κάτι που δεν θεωρώ δεδομένο. Έχουν συμβεί τόσα πολλά από τότε , αλλά την Μελβούρνη πάντα την ένιωθα σαν το σπίτι μου.

Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι που θα επανασυνδεθούμε με την πόλη εδώ και που θα είμαστε ξανά πιο κοντά στην οικογένεια και τους φίλους μας. Μετά από τόσα χρόνια στο εξωτερικό, αυτό το κομμάτι σημαίνει πολλά για εμάς».