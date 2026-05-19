«Οδεύει προς Χάποελ Τελ Αβίβ ο Τζέικομπ Τόπιν»

Η Χάποελ Τελ Αβίβ έχει ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό της για την αγωνιστική περίοδο 2026-27, μετά τον αποκλεισμό της από τη Ρεάλ Μαδρίτης στα playoffs της EuroLeague.

Σύμφωνα με το «Sport5», οι Δημήτρης Ιτούδης και Οφέρ Γιανάι στράφηκαν στην περίπτωση του Τζέικομπ Τόπιν. Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές διαρκούν ήδη περίπου έξι μήνες, με τον 26χρονο φόργουορντ να εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο μετακόμισης στο Ισραήλ. Μάλιστα, ο ίδιος φέρεται να επιθυμεί η χώρα να αποτελέσει τη μόνιμη βάση της ζωής και της καριέρας του.

Ο Τόπιν δεν επιλέχθηκε στο Draft του NBA το 2023, ωστόσο κατάφερε να βρει συμβόλαιο δέκα ημερών με τους Νιου Γιορκ Νικς. Η πρώτη του παρουσία στον «μαγικό κόσμο» ήταν περιορισμένη, καθώς αγωνίστηκε σε μόλις εννέα αναμετρήσεις με μέσο όρο 1,4 πόντους.

Την επόμενη σεζόν πραγματοποίησε 16 συμμετοχές πριν αποδεσμευτεί και συνεχίσει την καριέρα του στους Ατλάντα Χοκς. Ωστόσο, ένας σοβαρός τραυματισμός στον ώμο και η χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 τον άφησαν εκτός δράσης για το υπόλοιπο της χρονιάς.