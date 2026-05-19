Τετέι: «Κάθε βήμα με έκανε πιο δυνατό - Συνεχίζουμε με νέους στόχους μπροστά»

Το δικό του μήνυμα για το τέλος της σεζόν έστειλε ο Ανδρέας Τετέι με φωτογραφίες από την Κηφισιά, τον Παναθηναϊκό και την Εθνική Ελλάδας.

Η φετινή σεζόν αποτέλεσε μία ιδιαίτερη διαδρομή για τον Ανδρέα Τετέι, γεμάτη εμπειρίες, αλλαγές και σημαντικές στιγμές στην καριέρα του.

Ο Έλληνας επιθετικός έκανε τον δικό του απολογισμό μέσα από τα social media, δημοσιεύοντας φωτογραφίες τόσο από το πέρασμά του από την Κηφισιά όσο και από την παρουσία του στον Παναθηναϊκό, αλλά φυσικά και την παρουσία του στην Εθνική ομάδα συνοδεύοντάς τις με ένα συναισθηματικό μήνυμα για τη χρονιά που ολοκληρώθηκε.

Το μήνυμα του Τετέι

«Μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις, εξέλιξη και αξέχαστες στιγμές. Από δύσκολες μέρες μέχρι όμορφες επιτυχίες, κάθε βήμα μου έμαθε κάτι και με έκανε πιο δυνατό. Ευγνώμων για όσους ήταν δίπλα μου σε όλη τη διαδρομή. Συνεχίζουμε με περισσότερη δουλειά, όνειρα και νέους στόχους μπροστά.», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο post του ξεχωρίζουν στιγμές από την παρουσία του στην Κηφισιά στο πρώτο κομμάτι της χρονιάς, αλλά και εικόνες από τη συνέχεια της σεζόν με τον Παναθηναϊκό, με τον ίδιο να κάνει τον δικό του προσωπικό απολογισμό για τη φετινή ποδοσφαιρική διαδρομή.

https://www.instagram.com/p/DYhed0kCLhR/
