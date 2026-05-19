· Βραζιλία

Νεϊμάρ: Η viral αντίδρασή του όταν έμαθε ότι θα βρίσκεται στην αποστολή της Βραζιλίας

Η συγκινητική αντίδραση του Νεϊμάρ τη στιγμή που μαθαίνει ότι βρίσκεται στις κλήσεις της αποστολής της Εθνικής Βραζιλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Νεϊμάρ: Η viral αντίδρασή του όταν έμαθε ότι θα βρίσκεται στην αποστολή της Βραζιλίας
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Νεϊμάρ θα δώσει το «παρών» στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, εκπροσωπώντας τη Βραζιλία στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού.

Το τελευταίο διάστημα υπήρχαν αρκετά ερωτηματικά γύρω από το αν ο νέος ομοσπονδιακός τεχνικός της «σελεσάο», Κάρλο Αντσελότι, θα συμπεριλάμβανε τον έμπειρο σούπερ σταρ στις τελικές επιλογές του για τη μεγάλη διοργάνωση.

Ωστόσο, ο Ιταλός προπονητής αποφάσισε να εμπιστευτεί τον Νεϊμάρ, ικανοποιώντας την επιθυμία εκατομμυρίων Βραζιλιάνων φιλάθλων που ζητούσαν επίμονα την επιστροφή του στην Εθνική ομάδα για το Μουντιάλ.

Μάλιστα, ένα ιδιαίτερα συγκινητικό βίντεο κάνει ήδη τον γύρο του διαδικτύου, δείχνοντας τον Νεϊμάρ να ξεσπά σε δάκρυα τη στιγμή που ακούει το όνομά του από τον Αντσελότι στις κλήσεις της αποστολής. Ο Βραζιλιάνος άσος δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή του, γνωρίζοντας πως θα έχει ξανά την ευκαιρία να αγωνιστεί στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή του κόσμου.

COMMENTS
LATEST NEWS
17:39 EUROLEAGUE

Βαλένθια: Οι Ισπανοί ανακοίνωσαν ότι πήραν έξτρα εισιτηρία για το Final Four

17:35 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νεϊμάρ: Η viral αντίδρασή του όταν έμαθε ότι θα βρίσκεται στην αποστολή της Βραζιλίας

17:20 SUPER LEAGUE

Ριμπάλτα: «Είστε σαν οικογένεια για εμένα» (vid)

17:05 EUROLEAGUE

Στέλεχος Φενέρμπαχτσε: «Θα έχουμε 4.500 φιλάθλους, μπορεί και παραπάνω» (vid)

16:48 BET ON

Η επιλογή της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη από το Νικς – Καβαλίερς

16:48 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Παρελθόν και οι Χριστόπουλος και Μπαΐνοβιτς

16:27 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λίβερπουλ: Η εντυπωσιακή φανέλα με... άρωμα 90s (pics)

16:15 NBA

Νικς-Καβαλίερς: Τα πιο ακριβά εισιτήρια στην ιστορία

16:08 ΣΠΟΡ

Ήττα για Πέτρο και Στέφανο στη Γενεύη

15:53 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Drones, ειδικά εφέ και εντυπωσιακά σκηνικά! Πόσο κόστισε η φαντασμαγορική φιέστα τίτλου (video)

15:51 SUPER LEAGUE

Ρέλβας: «Κάναμε μια σπουδαία σεζόν, οι καλύτεροι οπαδοί που έχω δει στη ζωή μου»

15:49 MUNDIAL

Πορτογαλία: Σε έκτο Μουντιάλ ο Κριστιάνο Ρονάλντο - Η αποστολή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας