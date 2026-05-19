Νεϊμάρ: Η viral αντίδρασή του όταν έμαθε ότι θα βρίσκεται στην αποστολή της Βραζιλίας

Ο Νεϊμάρ θα δώσει το «παρών» στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, εκπροσωπώντας τη Βραζιλία στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού.

Το τελευταίο διάστημα υπήρχαν αρκετά ερωτηματικά γύρω από το αν ο νέος ομοσπονδιακός τεχνικός της «σελεσάο», Κάρλο Αντσελότι, θα συμπεριλάμβανε τον έμπειρο σούπερ σταρ στις τελικές επιλογές του για τη μεγάλη διοργάνωση.

Ωστόσο, ο Ιταλός προπονητής αποφάσισε να εμπιστευτεί τον Νεϊμάρ, ικανοποιώντας την επιθυμία εκατομμυρίων Βραζιλιάνων φιλάθλων που ζητούσαν επίμονα την επιστροφή του στην Εθνική ομάδα για το Μουντιάλ.

Μάλιστα, ένα ιδιαίτερα συγκινητικό βίντεο κάνει ήδη τον γύρο του διαδικτύου, δείχνοντας τον Νεϊμάρ να ξεσπά σε δάκρυα τη στιγμή που ακούει το όνομά του από τον Αντσελότι στις κλήσεις της αποστολής. Ο Βραζιλιάνος άσος δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή του, γνωρίζοντας πως θα έχει ξανά την ευκαιρία να αγωνιστεί στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή του κόσμου.