ΟΦΗ: Παρελθόν και οι Χριστόπουλος και Μπαΐνοβιτς

Παρελθόν από τον ΟΦΗ αποτελεί και ο Γιάννης Χριστόπουλος, μετά τους Χουάν Νέιρα και Βασίλη Λαμπρόπουλο.

Οι Κρητικοί συνεχίζουν την... εκκαθάριση στο ρόστερ τους, με τον 25χρονο κεντρικό αμυντικό και τον έμπειρο μέσο να ολοκληρώνουν την παρουσία τους στην ομάδα του Ηρακλείου

Οι ανακοινώσεις του ΟΦΗ

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Γιάννη Χριστόπουλο.

Ο 25χρονος αμυντικός συνέδεσε το όνομά του με μία από τις πιο σημαντικές περιόδους στη σύγχρονη ιστορία της ομάδας μας, κατακτώντας το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ενώ έζησε από κοντά δύο μεγάλες στιγμές, τον περσινό τελικό της διοργάνωσης, καθώς και το Betsson Super Cup.

Κατά τη διάρκεια της διετούς παραμονής του στο Ηράκλειο, μέτρησε συνολικά 23 συμμετοχές με τα χρώματα του ΟΦΗ, καταφέρνοντας να ξεχωρίσει για την αθόρυβη αλλά ουσιαστική παρουσία του, για το ήθος, τον χαρακτήρα και τον επαγγελματισμό του.

Γιάννη, σ’ ευχαριστούμε για όσα πρόσφερες στην ομάδα μας και σου ευχόμαστε καλή τύχη στο επόμενο βήμα της καριέρας σου!».

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Φίλιπ Μπαΐνοβιτς.

Η διετής παρουσία του στην ομάδα μας σημαδεύτηκε από δύσκολες στιγμές λόγω του τραυματισμού που υπέστη το Νοέμβριο του 2024, γεγονός που δεν του επέτρεψε να δείξει όλα όσα μπορούσε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, όμως ο ίδιος δεν έπαψε ποτέ να αποτελεί ένα σημαντικό μέλος των αποδυτηρίων και της καθημερινότητας του συλλόγου.

Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος κατέγραψε συνολικά 21 συμμετοχές με τον ΟΦΗ, στάθηκε με επαγγελματισμό και υπομονή, ενώ βίωσε έντονες στιγμές και μεγάλες συγκινήσεις με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson στον Βόλο.

Φίλιπ, σ’ ευχαριστούμε για τη σημαντική προσφορά σου και σου ευχόμαστε καλή τύχη στο επόμενο βήμα της καριέρας σου!»