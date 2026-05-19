Ήττα για Πέτρο και Στέφανο στη Γενεύη

Αν και πήραν το πρώτο σετ, τα δύο αδέρφια ηττήθηκαν από τους Κονσταντίν Φράντζεν (Γερμανία)/Ρόμπιν Χάασε (Ολλανδία) με 6-7(5), 7-5, 10-6 και αποχαιρέτησαν τη διοργάνωση.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά μετά το περσινό Roland Garros που Στέφανος και Πέτρος συνεργάστηκαν στο court.

Ο 27χρονος τενίστας, πάντως, παραμένει στη Γενεύη για το μονό, καθώς αύριο (20/5) θα αναμετρηθεί στη φάση των «16» με τον Λέρνερ Τιέν, Νο.4 του ταμπλό.